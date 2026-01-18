校園掛簡體字布條遭家長投訴！老師PO文抱怨 遭網一面倒批評！

近日有老師在網上發文抱怨學校掛了一幅寫著簡體字的布條被家長投訴，意外引發熱議。教室示意圖，與本文無關。（歐新社檔案照）

近日有老師在網上發文抱怨學校掛了一幅寫著簡體字的布條被家長投訴，意外引發熱議，網友一面倒支持家長，直言「沒辦法忍受校園裡出現簡體字」！

最近有鄉民在Threads上轉發某教師PO文，該名教師稱學生跟老師在學校辦活動，從網上買了年節布條來布置，但上面的福「氣」寫成福「气」，「萬」事寫成「万」事，結果被家長投訴「簡體字進入校園」，「家長花幾分鐘寫的申訴信件，內容充滿了情緒字眼。然後要我們請學生把布條撤下，寫好處理情形後再進公文系統回覆國教署。這就是現在的教育環境。」

貼文曝光後引來20多萬人關注，網友一面倒力挺家長，「沒辦法忍受校園裡有簡體+10000，講白一點小孩考試如果寫簡體老師你會算他對嗎？」、「我真的覺得現在老師對支語支字的寬容到令我詫異，以前老師都會對此校正，原來現在老師都覺得沒關係嗎？」、「我國中的國文老師耳提面命說，大考寫簡體字就是零分，從我們國一講到他退休，現在這批家長應該跟我差不多年紀，現在的老師又是怎麼回事？」、「我也支持家長，在學校出現殘體字是有什麼毛病」、「受不了，這裡是台灣不是中國，好好用正體中文很難嗎」。

