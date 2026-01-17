為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    擾民？福興鄉資源回收「分日分類」 上路半年成績曝

    2026/01/17 23:57 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣福興鄉是全縣第一個全面推動資收物「分日分類」的鄉鎮市，對垃圾減量大有幫助。（資料照）

    彰化縣福興鄉是全縣第一個全面推動資收物「分日分類」的鄉鎮市，對垃圾減量大有幫助。（資料照）

    彰化縣福興鄉去年7月起全面推動資源回收「分日分類」清運，上路半年成績出爐了，去年下半年人均垃圾量0.45公斤，比上半年少了0.03公斤，也讓整年人均量0.47公斤比全縣少了0.04公斤，證明「分日分類」有效！

    福興鄉清潔隊長史大慶說，資收物「分日分類」上路以來，在隊員宣導與勸導下，配合度慢慢提高，家戶配合度超過6成。

    史大慶說，彰化縣提高退運標準後，資收物爆量，隊員二次細分類工作暴增，資收物「分日分類」清運上路才稍微紓解，尤其去年颱風多，加上非洲豬瘟帶來的廚餘收運量，還好有鄉親協助資收物「分日分類」，才有能力去清除災損垃圾，以及協助學校廚餘清運。

    福興鄉長蔣煙燈說，福興鄉是彰化縣第一個全面推動資收「分日分類」的鄉鎮市，一度面對鄉親質疑聲浪，但他承諾「不會拒收」、「勸導為主」，新制準時上路，既沒有延期，也沒有取消，感謝鄉親的配合，一起為垃圾減量努力。

    環保局說，福興鄉去年整年度的垃圾總量比前年少了638公噸，垃圾減量率為7.8％，人均垃圾量從0.5公斤降到0.47公斤。而去年上半年未實施資收物「分日分類」，人均量為0.48公斤，下半年實施「分日分類」後，人均量0.45公斤，代表資收物「分日分類」清運辦法，確實對垃圾減量大有幫助。

