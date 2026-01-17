為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    仁義潭出現「浮島」憂缺水？ 水利署︰雨季前供水無虞

    2026/01/17 09:42 記者蔡宗勳／嘉義報導
    仁義潭出現多座「浮島」，民眾憂心用水問題。（記者蔡宗勳攝）

    仁義潭出現多座「浮島」，民眾憂心用水問題。（記者蔡宗勳攝）

    自去年728連續豪大雨之後，嘉義山區降雨量遽減，供應嘉縣地區民生與工業用水的仁義潭及蘭潭水庫蓄水直直落，仁義潭蓄水率已跌破5成大關，湖面出現多座「浮島」，民眾憂心水情。水利署南區水資源分署強調，針對這個狀況啟動跨區調度供水，仁義潭及蘭潭水庫每天控制出水量僅9萬噸，至雨季前供水無虞，但仍請大家節約用水。

    截至今天上午7點，仁義潭的蓄水率49.1%、蓄水量1206萬噸，蘭潭蓄水率55.2%、蓄水量507萬噸，合計蓄水率51%。

    南區水資源分署副分署長陳柏宗指出，仁義潭與蘭潭水庫屬彼此聯通「母子水庫」，截至今天上午7點，兩座水庫合計蓄水量為1714萬噸，雖然還在安全範圍，但水利署未雨綢繆，加大跨區調度供水機制，藉由雲林調度清水約8.5萬噸，另由台南地區調度水量約12萬噸，其餘由蘭潭仁義潭供應，每天出水量控制在9萬噸以下。

    陳柏宗表示，大嘉義地區每日用水需求約在25萬至30萬噸之間，透過這個跨區支援與出水管控機制，可以有效拉長仁義潭與蘭潭兩座水庫的使用天數，因而嘉義地區目前水情穩定，但面臨極端氣候，大家仍要保持節約用水習慣，確保大嘉義地區用水的安全。

    進入枯水期，仁義潭進水潺潺細流。（記者蔡宗勳攝）

    進入枯水期，仁義潭進水潺潺細流。（記者蔡宗勳攝）

