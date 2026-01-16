為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高教工會控「高教禿鷹」介入私校 中信金發聲明澄清

    2026/01/16 16:05 記者楊綿傑／台北報導
    高教工會今到中信金融園區抗議，要求中信金為介入私校道歉。中信金也發表5點聲明駁斥指控。（資料照）

    高教工會今到中信金融園區抗議，要求中信金為介入私校道歉。中信金也發表5點聲明駁斥指控。（資料照）

    高教工會今前往中信金融園區抗議，批評中信金介入私校、逼退教師是「高教禿鷹」，並稱受法院認證確有其事。對此，中信金稍早發出5點聲明駁斥，強調法院並非認定工會主張是事實，公司投入教育公益超過20億，從未藉此獲利，且皆由學校董事會經營，盼校方與工會能持續進行溝通。

    高教工會因指控中信金逼退興國管理學院教師而遭提告，法院日前判中信敗訴，中信提出上訴。高教工會今批評，中信佈建門神使教育部放任財團入主私校 ，更譴責中信集團及中信金融管理學院是介入私校的「高教禿鷹」，應向被逼退的興國教師、受教權受侵害的學生道歉。

    中信金回應，公司長期支持教育發展，致力回饋社會，自2015年迄今已捐贈中信金融管理學院、新北中信高中、中信科技大學及台南中信國際高中4所學校，累計投入教育公益捐贈逾20億元，造福逾7300名學子就讀。

    而公司所捐助之學校，皆是各校主動接洽、尋求中信金協助而來。在主管機關嚴格監督下，自投入教育公益以來從未藉此獲利，亦不求回報，並多次被社會各界稱許為企業公益興學助私校轉型的新典範。

    中信金澄清，工會所提誹謗判決不成立，是法院認定其符合合理查證原則，並非認定其主張為事實。

    對於高教工會指控介入學校經營管理，中信金強調，本於捐助興學立場，捐贈各學校後，皆尊重學校董事會經營，期盼中信金融管理學院持續與高教工會溝通，以達成共識。此判決為中信金融管理學院與該工會案件，無所謂中信金出面一事。

    中信金也說，在少子化的趨勢下，國內各級教育事業持續受影響，公司善盡企業社會責任，投入教育捐助，若外界有任何疑問，歡迎進行良善溝通，而非不斷以負面語言影響各級企業投入改善國內教育環境的意願。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播