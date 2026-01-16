高教工會控「高教禿鷹」介入私校 中信金發聲明澄清

高教工會今到中信金融園區抗議，要求中信金為介入私校道歉。中信金也發表5點聲明駁斥指控。（資料照）

高教工會今前往中信金融園區抗議，批評中信金介入私校、逼退教師是「高教禿鷹」，並稱受法院認證確有其事。對此，中信金稍早發出5點聲明駁斥，強調法院並非認定工會主張是事實，公司投入教育公益超過20億，從未藉此獲利，且皆由學校董事會經營，盼校方與工會能持續進行溝通。

高教工會因指控中信金逼退興國管理學院教師而遭提告，法院日前判中信敗訴，中信提出上訴。高教工會今批評，中信佈建門神使教育部放任財團入主私校 ，更譴責中信集團及中信金融管理學院是介入私校的「高教禿鷹」，應向被逼退的興國教師、受教權受侵害的學生道歉。

中信金回應，公司長期支持教育發展，致力回饋社會，自2015年迄今已捐贈中信金融管理學院、新北中信高中、中信科技大學及台南中信國際高中4所學校，累計投入教育公益捐贈逾20億元，造福逾7300名學子就讀。

而公司所捐助之學校，皆是各校主動接洽、尋求中信金協助而來。在主管機關嚴格監督下，自投入教育公益以來從未藉此獲利，亦不求回報，並多次被社會各界稱許為企業公益興學助私校轉型的新典範。

中信金澄清，工會所提誹謗判決不成立，是法院認定其符合合理查證原則，並非認定其主張為事實。

對於高教工會指控介入學校經營管理，中信金強調，本於捐助興學立場，捐贈各學校後，皆尊重學校董事會經營，期盼中信金融管理學院持續與高教工會溝通，以達成共識。此判決為中信金融管理學院與該工會案件，無所謂中信金出面一事。

中信金也說，在少子化的趨勢下，國內各級教育事業持續受影響，公司善盡企業社會責任，投入教育捐助，若外界有任何疑問，歡迎進行良善溝通，而非不斷以負面語言影響各級企業投入改善國內教育環境的意願。

