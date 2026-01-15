週五水氣略增「北東部局部雨」週末氣溫回升中南部陽光露臉

中央氣象署預報，明天天氣與今天類似，大致為多雲到晴的天氣。（資料照）

氣象署指出，週五（16日）各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

中央氣象署預報，明天天氣與今天類似，不過水氣略增，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。

溫度部分，明天清晨中部以北及宜蘭低溫普遍為14、15度，南部及花東為16至18度，局部溫度會再更低一些，感受偏涼，而白天高溫在中部以北可來到24至26度，南部則可來到28度，感受溫暖舒適，而東半部雲量較多，高溫為23、24度左右，要留意中南部日夜溫差大，早晚外出請適時調整穿著。

離島天氣：澎湖多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，13至17度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週五、週六附近主要受到偏東風影響，整體水氣不多，預測各地為晴時多雲天氣，僅東部有局部地形短暫陣雨。白天氣溫回升幅度較大，預測高溫北部至東部約20度，中南部約25度或以上，體感較舒適。普遍市區低溫約14-18度，但清晨夜晚受輻射冷卻影響，局部空曠沿海平地及近山郊區等仍有11-13度低溫機會，日夜溫差仍較顯著，早出晚歸務必做好保暖，避免著涼。

紫外線指數方面，所有縣市皆為中量級。

空氣品質方面，16日環境風場為偏東風至東北東風，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，西半部位於背風側，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部以北短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

