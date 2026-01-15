以前嫌貴！她認為星巴克現在超划算 網友狂點頭

星巴克過去常給人價格高昂的印象，但許多網友都認為星巴克品質最穩定。（法新社）

台灣咖啡店林立，連鎖品牌星巴克過去常給人價格高昂的印象，不過有網友表示，這幾年一些獨立咖啡廳越來越貴，一片蛋糕或飲料就要動輒200元起跳，直呼，「跑了這麼多咖啡廳之後還是覺得星巴克的品質最穩定，環境也算舒服」，貼文一出，大批網友紛紛感到共鳴。

一名女網友在Dcard發文表示，以前都覺得星巴克很貴，但從高中開始跑咖啡廳也六、七年了，這幾年發現獨立咖啡廳越來越貴，一片蛋糕或飲料就要價200元起跳，重點是還不一定好吃好喝，而且規定一大堆，大多還有限時間、沒有插座。

請繼續往下閱讀...

她直言，跑了這麼多咖啡廳之後還是覺得星巴克的品質最穩定，環境也算舒服，內用續杯還有優惠，直呼，「辦公唸書現在都選星巴克了」。

貼文曝光後，網友一致表示，「小時候覺得星巴克貴，現在居然覺得便宜、CP值高，物價真的漲了不少，有嚇到」、「而且星巴克舒服程度是大眾都可以接受的，時間也沒有限制，也不會有店員時刻盯著你，開放式空間很舒服」、「超級認同，去過的獨立咖啡廳都是一次店，吃個裝潢與氣氛，而且量真的都滿少的」、「獨立咖啡廳沒有雄厚資本，只能開小間拼外帶、翻桌率，希望你趕快吃完趕快走，星巴克完全相反」。

也有網友提到「另一個讓我有類似感覺的是摩斯漢堡，學生時期覺得吃摩斯太奢侈，但現在很多便當都破百，其他速食店也漲價，相較之下摩斯好像沒那麼貴了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法