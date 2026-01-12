主張校事會議應廢除 全教產：修正版是「新瓶裝舊酒」

教育部發布校事會議修正版，全教產今發聲明主張應該要廢除校事會議。（資料照）

針對教育部發布校事會議改革確定版，全國教育產業總工會（全教產）今（12）日發聲明批評，教育部新版校事會議是「新瓶裝舊酒」，雖刪除匿名檢舉規定，但仍有校長濫權無解、冤案賠償機制未定、不適任調查人員退場機制未定等問題，對教師權益不當損害及保障不足問題依舊存在，友善校園恐淪為口號和假象。

全教產理事長林蕙蓉表示，教育部提到把教師的教學或管教爭議回到考核機制，但容易被誤認為所有小案均要送教師成績考核委員會，作出懲處結果須送地方教育局，只要教育局不滿意、民意代表介入等，學校就要重啟調查；即使將來發現確屬冤案，仍造成無限次惡性循環，包括公文往返曠日廢時，各項會議重複召開，耗費學校行政資源，也破壞教師名譽及澆熄教師的教育熱忱，且未有相關賠償機制。

林蕙蓉也指出，保密義務包括校事會議所有人員，事實上卻很難追究家長的相關責任，根據以往案例發現，若家長洩密，學校礙於各種因素不願意追究，造成師生權益受損。

此外，林蕙蓉表示，新版辦法規定校長在校事會議無表決權，但成員皆由校長邀請組成，形同「裁判、球證、旁證、技術委員、主辦、協辦，所有單位都是校長的人」，集調查、審議、否決於一身，校長有權決定校事會議人員，學校若直接派員調查，又給校長擴權機會；若教師與校長有嫌隙，學校直接派員調查勢必對當事教師不利，誰派、派誰、如何調查？形同空白授權，顯示對基層老師權益保護有很大漏洞。

林蕙蓉說，校事會議已造成校園濫訴、校長濫權、匿名零成本檢舉、調查程序瑕疵，以及調查後未能提供冤案補償方式，導致基層教師權益嚴重受損，學校行政負擔加重、影響教師教學品質，已失去教師解聘辦法當初立法意旨，全教產主張應該要廢除校事會議。

