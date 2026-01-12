獨家》校事會議改革新制拍板 鄭英耀：應可大幅降低案件數量

校事會議改革新制拍板，教育部長鄭英耀今日接受本報記者訪問時表示，應可大幅降低進入校事會議案件數量，重建親師互信，打造穩定教學環境。（記者林曉雲攝）

教育部今（12）日發布中小學校事會議制度改革確定版，教育部長鄭英耀接受本報記者訪問表示，校事會議制度原本目的，在於讓不適任教師退場，以保障兒童受教權與兒少權益，但實務上卻演變為「大小事全送校事會議」，已明顯背離制度初衷，有必要進行檢討與調整，新制刪除匿名檢舉之後，以去年送校事會議1300多件、僅26名教師成立，新制應可大幅降低進入校事會議案件數量。

回應記者詢問新制上路後的實際效益，鄭英耀表示，根據教育部資料，去年全國教師投訴案件約1300多件，實際進入重大不適任教師程序並完成解聘者僅26人、占比極低，透過案件分流與制度精緻化，未來進入重大考核程序的案件數量，應可大幅降低，有助於讓教學現場回歸專業與穩定，重建親師互信，打造穩定教學環境。

請繼續往下閱讀...

鄭英耀說明，在現行制度下，許多並非涉及教師專業不適任的事項，也一併進入校事會議審議，不僅增加學校行政負擔，也使制度焦點失焦，新制優先推動案件「分流處理」，讓真正涉及重大教師不適任疑慮的案件，才進入正式審議程序，回歸教師會議原本功能。

針對新制刪除匿名檢舉一事，鄭英耀強調，民主法治社會應培養所有人，不論是家長、教師或學生，對自身行為負責，包含提出檢舉或投訴的行為本身，現行法律亦已明確規範，處理申訴過程中，若洩漏檢舉人或當事人個資，相關人員須負行政責任，甚至可能涉及刑事責任，制度對此建立起相當保障。

鄭英耀強調，制度調整最終目的，是重建校園中的親師合作與互信關係，唯有在互信基礎下，校長才能安心辦學，教師得以專心教學，學生也才能在穩定的環境中學習，這才是校園治理與社會進步應有的方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法