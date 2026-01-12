為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大安森林公園捷運站先辦手作步道10週年前導展 聞得到「嘉明湖味道」

    2026/01/12 14:55 記者楊媛婷／台北報導
    林保署台東分署長吳昌祐（左）表揚協助修築步道的志工山友與佈道師代表。（記者楊媛婷攝）

    林保署台東分署長吳昌祐（左）表揚協助修築步道的志工山友與佈道師代表。（記者楊媛婷攝）

    嘉明湖有月亮之鏡美稱，通往嘉明湖的步道超過12公里長，位於海拔3千公尺以上高山，自2016年起導入以人力為主、順應地形、就地取材的手作工法，該步道啟用10年，林業保育署在捷運大安森林公園站舉行步道10週年特展，展示高山手作步道建造與維護的不易和困難。

    嘉明湖步道是台灣具代表性的國家步道，林業保育署指出，隨登山人次增加與氣候變遷，傳統工程已難以因應高山環境需求，林保署台東分署自2016年起導入手作步道工法，可保護生態還結合總量管制與研究監測，分署長吳昌祐表示，該步道位於高山，維修建造非常困難，因地處偏遠，機具難以進駐，材料都要人力扛負，加上高山氣候多變，有降雨與降雪等容易使步道結構有受損風險，因此需要持續維護。

    吳昌祐進一步指出，該步道維護倚賴許多志工與山友協助，包含透過「1人1公斤」、彷彿螞蟻雄兵的方式讓山友志工協助背扛土石材料，總計出動7萬人次，每年修築維護的長度從幾十公尺到幾百公尺不等，也因志工扛負材料，因參與對步道更有情感，今年也將在當地部落開始修築步道工班的培訓課程，希望可以增加當地原民部落的社區培力與就業機會。

    吳昌祐也現場表揚志工代表，有志工表示能夠參與1人1公斤的活動心中充滿感恩與感動，參與修築過程的回憶很難忘，包含就地取材時挖到山椒魚，彷彿受到祖靈的祝福。

    該特展將先在台北舉大安森林公園捷運站舉行前導展，該展覽透過影像紀錄、插畫創作，還有現場展示步道修築工法工具等，還透過天然紅檜等精油模擬嘉明湖的氣味，傳遞嘉明湖手作步道的精神，並呈現10年的歷程與成果，吳昌祐表示希望更多人可以了解呵護環境的重要，該展將於21日自台東登場。

    在大安森林公園捷運站陽光大廳舉行嘉明湖步道10週年前導展。（記者楊媛婷攝）

    在大安森林公園捷運站陽光大廳舉行嘉明湖步道10週年前導展。（記者楊媛婷攝）

