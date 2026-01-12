新北推「產業AI化輔導計畫」 廣徵AI技術服務供應商迎AI新局

「新北產業AI化輔導計畫」協助企業將AI技術實際導入營運與生產流程，現至1月19日公開徵選具備技術與服務實績的AI服務供應商。（圖由新北市經發局提供）

新北市府經濟發展局推動「新北產業AI化輔導計畫」，協助企業將AI技術實際導入營運與生產流程，目前至1月19日公開徵選具備技術與服務實績的AI服務供應廠商，加速AI應用落實於產業現場，市府廣邀國內優秀AI創新團隊加入，成為新北企業邁向AI化的重要夥伴，共同打造產業升級示範案例，提升整體競爭力。

新北市經發局長盛筱蓉表示，在全球產業快速變動與數位經濟發展趨勢下，AI已成為企業提升效率、優化營運與創造新價值的關鍵工具，「新北產業AI化輔導計畫」透過輔導與產業媒合機制，協助企業將AI技術導入營運與製程，降低數位轉型門檻，以推動產業邁向智慧化發展。

經發局說明，此計畫聚焦協助企業運用AI與數據工具強化營運動能，涵蓋智慧行銷、數據分析與消費者洞察等應用，協助企業精準掌握市場趨勢、拓展客群並提升銷售效率，同時將提供智慧製造、雲端架構與流程優化等技術支援，協助企業提升產線效率、降低成本與人力負擔，逐步從經驗導向轉型為以數據與科技為核心的高效率營運模式，另鼓勵AI應用結合品牌經營與顧客體驗，強化品牌定位與市場信任度。

經發局指出，此次徵選歡迎具備創新AI解決方案、SaaS服務、生成式AI、資料分析、營運管理或跨產業應用經驗的服務供應商提出申請，相關申請資訊可至經發局官網查詢，或電洽（02）2898-7447分機86542找黃小姐洽詢。

