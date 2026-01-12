為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    本週回暖好天氣 天氣風險：仍要留意輻冷日夜溫差

    2026/01/12 10:01 即時新聞／綜合報導
    白天起大陸冷氣團進一步減弱，各地高溫明顯回升、體感轉舒適。（資料照）

    今（12日）晨前受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各平地仍有近10度或以下低溫出現，本島平地最低溫出現在新竹關西的7.4度，白天起大陸冷氣團進一步減弱，各地高溫明顯回升，預估週末前各地回暖好天氣。

    天氣風險公司林孝儒在臉書指出，白天起大陸冷氣團進一步減弱，各地高溫明顯回升、體感轉舒適，預測北部至東部高溫可回升至18-20度附近，中南部高溫約21-24度。各夜低溫約13-15度，但局部沿海空曠或近山平地郊區等仍因因輻射冷卻而都還是偏低，日夜溫差較大，越往南部越明顯，早出晚歸請注意保暖。

    明起至本週末，台灣天氣以東北季風強弱變化為主，降溫幅度不若上週寒冷，白天體感氣溫將舒適許多。預測北部至東部高溫約18-23度，低溫多介於13-16度；中部高溫約21-25度或更高，低溫則多介於13-18度。夜晚清晨仍受輻射冷卻效應影響，低溫仍有寒意，日夜溫差仍大，早出晚歸都要持續做好保暖。

    預估週五至週末則隨東北季風水氣逐漸影響，屆時東部或至大台北及北部山區則陸續轉陰有短暫陣雨天氣，天氣型態再稍有變化，外出請攜帶雨具了。

    至於目前預報模式顯示本週於菲律賓東方洋面將有熱帶系統發展靠近趨勢，實際雲簇與強度仍待觀察。此季節即使南方洋面有熱帶系統發展，大概對台灣都不太有威脅性，基本上毋須擔心。

