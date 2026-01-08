脆弱家庭年關難過 社福串聯全台17場圍爐送暖

芥菜種會「暖心熟食箱」，平日供應脆弱家庭營養所需，農曆春節則打造「年菜禮盒」，讓弱勢家庭也感受年味。（圖由芥菜種會提供）

下個月農曆新年將至，許多脆弱家庭卻深感「年關難過」，物價與年節支出過高，團圓反成為其家庭沉重負擔，基督教芥菜種會為此展開「用愛串聯全台」行動，規劃17場新春送暖感恩圍爐，也推出社企品牌「習得」年菜禮盒，號召大眾將關懷化為具體行動，接住每一個需要的家庭。

芥菜種會長期陪伴的脆弱家庭兒少阿豪（化名），自幼與祖父母相依為命，但老人家收入不穩、年事已高、行動不便，或患有腰椎舊疾，面臨隔代教養與經濟壓力，芥菜種會定期提供認養金與生活物資相，減輕祖父母負擔，也提供親子成長課程，今年也邀請祖孫3人參與圍爐活動，在節慶中感受社會支持與希望。

芥菜種會執行長李肇家指出，年節對多數家庭象徵團圓，對脆弱家庭卻往往是壓力高峰，特別是經歷花蓮光復馬太鞍溪潰堤等災害的家庭，在災後復原與日常生活重建尚未穩定之際，更需要穩定的陪伴與關懷，將透過年節圍爐活動，邀請脆弱家庭走進星級飯店，讓圍爐不只是提供1餐溫飽，而是讓照顧者「被看見、被支持」的重要時刻，知道其並非孤單面對困境，提供繼續前行的力量。

芥菜種會規劃，今年17場「用愛串聯全台 新春送暖感恩圍爐」，攜手台北凱達大飯店、台中金典酒店、台南福爾摩沙遊艇酒店、花蓮福容飯店及台東娜魯彎大酒店等企業，為5150名參與者帶來愛與關懷。

除了圍爐活動，芥菜種會社企品牌「習得」也推出多款由以工「帶振」者親手製作的新年禮盒與圍爐年菜，即日起於「以工帶振供需平台」開放選購，包含「平安喜樂祝福」、「金磚果香咖啡」等7款年節贈禮，以及延伸「暖心熟食箱」計畫，平日供應脆弱家庭生活所需，農曆年節則推出「團圓福滿年菜禮盒」，邀請社會大眾，一起為弱勢送上圍爐餐桌的溫暖。

芥菜種會社企品牌「習得」，推出多款由以工「帶振」者親手製作的新年禮盒商品。（圖由芥菜種會提供）

