農糧署導入AI挑豆機 助咖啡農省工

目前正是國產咖啡豆收成的時節。

嗜咖啡者日眾，農糧署今（8日）表示，目前為台灣2026年台灣咖啡新產季，各產區正在採收後製，除協助各產區提高採收後製技術，也導入28台AI挑豆機協助省工，並導入杯測品評技術。

國內咖啡產地主要在南投、雲林、嘉義、台南、屏東、花東，橫跨西部山區、丘陵及東部縱谷，農糧署表示，台灣咖啡受到海拔高度、氣候條件與土壤性質差異影響，形成層次豐富且辨識度高的風味光譜，普遍展現明亮而不刺激的酸質、乾淨細緻的口感，以及果香、花香與甜感交織的平衡風味，部分產區咖啡更帶有蜂蜜、焦糖、巧克力或堅果等尾韻，充分展現精品咖啡應有的風味深度與完整度。

農糧署表示，為持續提高國產咖啡品質，近2年針對各產區辦理超過40場次的栽培管理、後製處理技術講習及國際研討會等，協助產區持續提升產製技術，發展產區風味特色；導入杯測品評技術，並透過與消費端業者合作，深入至少6個產區實地指導，建立產區自主品管能力，協助農民瞭解消費市場喜好與品質要求，並導入28台AI挑豆機及若干台自動化後製處理設備，有助改善缺工並穩定品質。

