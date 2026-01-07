為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    守護食安！蔬果產地快篩 今年起擴大到5萬件

    2026/01/07 14:57 記者楊媛婷／台北報導
    農民可透過鄰近農會、合作社場或行動檢測車送驗農作物。（圖由農糧署提供）

    農民可透過鄰近農會、合作社場或行動檢測車送驗農作物。（圖由農糧署提供）

    為守護食安，農業部農糧署使用農業藥物試驗所研發的「質譜快速篩檢技術」在產地協助農民自主檢驗蔬果藥物殘留，農糧署表示，預計今年起將更擴大檢驗量能到5萬件，讓民眾放心買、安心吃。

    除食藥署在零售市場端不定期抽檢市售蔬果，農糧署也在產地端協助農民自主送驗農作物，並且透過快篩技術，農民只要1個工作天就可取得報告，比過去的法定化學檢驗需時5～7天，大幅縮短作業時間，農糧署表示，該快篩技術可檢出近年常用的200種農藥藥劑，確保田間農作物符合安全品質標準後再採收上市，2023年到2025年間，使用該快篩技術共檢測8萬1490件，其中有7062件經快篩後延後採收，並搭配植物診療師用藥建議等，可降低有安全疑慮產品流入市場的風險，也能提升農產品整體信任度與競爭力。

    農糧署進一步說明，為提供產地更即時的檢驗服務，已陸續完成建置5台「質譜快檢行動檢測車」，於車輛上設置檢驗儀器，並配合作物產期，直接開到產地駐點檢驗，方便農民就近送驗、快速取得報告，農會及合作社場可透過系統預約檢測車駐點檢驗，農民若有需要也可洽詢合作社場或農會，農民也可透過「藥殘報你知」官方Line即時查詢送檢結果。

    除行動車外，農糧署也在各批發市場各22處設置質譜快檢前處理站，由受訓合格人員處理後，搭配行動檢測車上機檢驗，提高檢驗效率與量能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播