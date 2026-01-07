守護食安！蔬果產地快篩 今年起擴大到5萬件

農民可透過鄰近農會、合作社場或行動檢測車送驗農作物。（圖由農糧署提供）

為守護食安，農業部農糧署使用農業藥物試驗所研發的「質譜快速篩檢技術」在產地協助農民自主檢驗蔬果藥物殘留，農糧署表示，預計今年起將更擴大檢驗量能到5萬件，讓民眾放心買、安心吃。

除食藥署在零售市場端不定期抽檢市售蔬果，農糧署也在產地端協助農民自主送驗農作物，並且透過快篩技術，農民只要1個工作天就可取得報告，比過去的法定化學檢驗需時5～7天，大幅縮短作業時間，農糧署表示，該快篩技術可檢出近年常用的200種農藥藥劑，確保田間農作物符合安全品質標準後再採收上市，2023年到2025年間，使用該快篩技術共檢測8萬1490件，其中有7062件經快篩後延後採收，並搭配植物診療師用藥建議等，可降低有安全疑慮產品流入市場的風險，也能提升農產品整體信任度與競爭力。

農糧署進一步說明，為提供產地更即時的檢驗服務，已陸續完成建置5台「質譜快檢行動檢測車」，於車輛上設置檢驗儀器，並配合作物產期，直接開到產地駐點檢驗，方便農民就近送驗、快速取得報告，農會及合作社場可透過系統預約檢測車駐點檢驗，農民若有需要也可洽詢合作社場或農會，農民也可透過「藥殘報你知」官方Line即時查詢送檢結果。

除行動車外，農糧署也在各批發市場各22處設置質譜快檢前處理站，由受訓合格人員處理後，搭配行動檢測車上機檢驗，提高檢驗效率與量能。

