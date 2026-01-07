助台南救護升級 鑫興鋁業贈救護車

鑫興鋁業捐贈救護車助台南急救升級，連同高階救護配備，這輛救護車價值約400萬元。（圖由市府提供）

台南在地的鑫興鋁業股份有限公司董事長謝添寶，秉持回饋鄉里精神，今天（7日）捐贈1輛價值約400萬元的高規格救護車給台南市消防局第二救災救護大隊官田分隊使用，以強化官田及周邊地區的緊急醫療量能。謝添寶的故鄉在官田，這是鑫興鋁業捐贈第2輛救護車給官田消防分隊。

捐車儀式在官田分隊舉行，台南市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀給謝添寶，肯定企業善盡社會責任的具體行動，成為守護大曾文區市民健康的最強後盾。

黃偉哲指出，台南市救護每日平均出勤達300次，車輛耗損極高，今天捐贈的「加護型救護車」配備精良，包含12導程心電圖機等高階救護設備，讓傷病患能在上車第一時間即進行急救與檢測，並同步將數據傳輸至責任醫院，實現「到院前即治療」的無縫接軌，大幅提升搶救成功率。

消防局表示，南市緊急救護出勤次數逐年成長，儘管勤務繁重，在消防同仁持續精進專業與設備升級、救護訓練的努力下，到院前心肺功能停止傷病患的自發循環恢復率（ROSC）已成長至35%以上。此次受贈的救護車除了配備完整的監測與急救設備，更特別導入先進的「骨針穿刺系統」。當救護人員遇到到院前心跳停止或重大創傷患者，且面臨患者血壓極低、周邊靜脈不易建立的情況時，骨針系統可快速建立輸液及給藥管路，大幅縮短救護過程中的處置時間，對於救護壓力龐大的第一線同仁而言，是院前急救極為重要的科技利器。

鑫興鋁業董事長謝添寶（右）捐贈救護車助台南急救升級，由市長黃偉哲（左）代表受贈並頒發感謝狀。（圖由市府提供）

