    北市營養午餐全面免費財源 蔣萬安：追加預算最快9月上路

    2026/01/07 13:24 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安表示，會以追加預算的方式來推動國中小營養午餐免費，最快9月上路。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安表示，會以追加預算的方式來推動國中小營養午餐免費，最快9月上路。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安昨天上午在市政會議宣布國中小營養午餐全面免費等4項教育新政策，台北市議會教育委員會下午開會就紛紛質疑財源，為什麼沒有編列在今年度的總預算案中？蔣萬安今天表示，這是厚植城市未來競爭力的投資，已經討論很久，不斷的跟各局處交換意見，會透過追加預算的方式，最快今年9月上路。

    蔣萬安今（7）天早上出席雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，對於國中小營養午餐全面免費的規劃，他表示，希望讓孩子們在學習成長最關鍵的階段，都能夠確保營養均衡、吃得安心；另外一方面，營養午餐不只是一頓飯，更重要的也是社會平權的一環，不希望任何一個孩子因為家庭狀況而在餐桌上感受到差異。

    蔣萬安說，營養午餐全面免費將造福18萬的孩子，每年也為他們的家庭減輕上萬元的支出。這是一項對於未來的投資，透過食材溯源、品質控管，讓台北市的孩子能夠吃得均衡，安心，這也是厚植城市未來競爭力，持續打造一個宜居友善的環境。

    至於為什麼不在今年的總預算案中編列，被問到是突發奇想嗎？蔣萬安說，討論很久，很多細節都不斷的在跟各局處交換意見。政策確定今年最快9月上路，會透過台北市整體的財政和預算的狀況，透過追加預算的方式來執行。

