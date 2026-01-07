為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南道安45.7億元中央補助 治理+教育雙軌獲肯定

    2026/01/07 11:54 記者洪瑞琴／台南報導
    南市交通局針對不同族群規劃各種道安宣導。（南市交通局提供）

    南市府近年以人本交通為政策主軸，透過「前瞻計畫」及「永續提升人行安全計畫」，已獲中央核定補助196案、總經費約45.7億元，系統性改善道路品質與人行空間，逐步厚植交通安全環境。

    在此基礎上，南市在交通部113年度道路交通安全執行成果評比中，榮獲「綜合管考組」第1名績優獎項，並於114年第17屆道安創新貢獻獎中，以「府城有禮 人本交通新文化」計畫再奪交通安全教育組第1名，展現治理與教育雙軌並進的成效。

    交通局長王銘德表示，市府近5年透過交通事故大數據分析，建立風險辨識與決策基礎，針對事故熱區、高風險路口及事故族群進行「交通健檢」，並從工程、教育與執法三面向同步改善，形成包含21項策略、33項具體工作的治理架構，且可追蹤、檢核、滾動修正，這是「綜合管考」獲肯定的重要原因。

    在教育面向，市府將交通安全納入整體防制策略，透過「府城有禮 人本交通新文化」計畫，依不同年齡層與用路情境設計教育模組，結合校園行動劇、繪本、著色比賽、夜市巡迴宣導、交通特派員及AR／VR體驗，讓道安教育走進生活，提升民眾風險辨識與正確用路觀念。

    交通局表示，兩項獎項反映市府在治理與文化培力上的整體成效。未來將持續以人本交通為核心，透過精準分析、制度管理與安全文化並行，穩健降低事故風險，朝向安全、韌性與永續的交通城市邁進。

    第17屆道安創新貢獻獎，南市奪交通安全教育組第1名。（南市交通局提供）

