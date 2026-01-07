為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    強化AI教育治理！ 新北今年擴大推動「AI ALL IN」

    2026/01/07 11:51 記者賴筱桐／新北報導
    新北市推動AI融入教育行政治理，也運用在課程上輔助學習。圖為國中藝術領域分團的「爵士搖擺AI趣課程」。（記者賴筱桐攝）

    新北市推動AI融入教育行政治理，也運用在課程上輔助學習。圖為國中藝術領域分團的「爵士搖擺AI趣課程」。（記者賴筱桐攝）

    因應人工智慧（AI）快速發展，新北市教育局推動AI融入教育行政治理，建置AI秘書，減輕行政負擔，而家長最有感的「新北校園通」APP，有AI智慧員工可即時解答疑慮，並能線上繳交學費，今年將擴大推「AI ALL IN」，營造高效率的學習環境。

    新北市教育局長張明文今天在市政會議進行專題報告，說明AI運用在行政減量、人才培訓、AI倫理與資料治理4大面向的推動情形與實務成果。

    張明文指出，透過「AI會議淘金術」可即時彙整意見、快速分析重點，協助政策聚焦；行政作業上，善用AI協助產出會議紀錄、新聞稿、計畫及簡報初稿，再進行潤飾，原本需半天至1天的流程，縮短至半小時完成；透過AI分析大數據輔助決策，減少基礎行政耗時8成以上。

    在人才培育方面，張明文說，教育局已建置650個AI機器人，協助內部行政與對外諮詢，實現「人人都有AI秘書」。2025年90位教育人員及校長團體報考「經濟部AI應用規劃師初級鑑定」，共54人考取，通過率達60%，高於全國平均38%，並且90位幹部全數通過Gemini AI認證。

    另外，新北市也成立AI倫理委員會，率先訂定「AI人工智慧補充規定」及「教師運用AI輔助學習推薦參考指引」，建立清楚分級與使用原則，確保AI應用兼顧安全、隱私與教育價值；首創「新北市數位品德教學指引」，引導學生培養數位時代的價值判斷與責任意識。

    在資料治理方面，「新北校園通」APP累積下載突破85萬次，系統整合學生出缺席、成績、請假等數據，並導入AI員工、智慧圖書館等創新服務，透過語音互動，解決家長問題，學費繳交提供電子支付等多元管道，累計線上繳費金額高達545億元。

    新北市長侯友宜肯定教育局以智慧治理推動教育政策，透過行政減量與制度優化，讓學校與教師專注於教育本質，為孩子打造更穩定、安心的學習環境。

    新北市教育局人員進行 Google gemini認證培訓課程。（記者賴筱桐攝）

    新北市教育局人員進行 Google gemini認證培訓課程。（記者賴筱桐攝）

    新北市教育局長張明文今天在市政會議進行AI教育專題報告。（記者賴筱桐攝）

    新北市教育局長張明文今天在市政會議進行AI教育專題報告。（記者賴筱桐攝）

