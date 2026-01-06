大專女性教師占比仍低於先進國家 教育部推性別主流化計畫

教育部委託台大人口與性別研究中心設置「大專校院性別主流化資源中心」，推動性別主流化課程等。（翻攝自官網）

在經濟合作暨發展組織（OECD）與歐盟等先進國家中，高等教育教師女性占比多在40％至45％之間，部分國家女性教職甚至已占比50％，相較之下，113學年我國大專校院女性教師占比約37.1%，雖已有穩定進展，但整體仍略低於部分先進國家之平均。教育部今（6）日表示，持續推動性別主流化計畫，已由試辦性質，轉為校內常態化治理流程。

根據教育部統計，113學年大專校院專任教師，女性占比教授32.8％、副教授29.7％、助理教授27.9%，女性在部分高階職級中占比已有提升，但從整體人數分布來看，女性教師仍主要集中於助理教授與講師等職級，顯示高等教育人力結構中，性別比例與職級分布之間仍存在結構性差異。但在學生性別結構上，已與國際趨勢接軌，高教學生男女比例趨於平衡，部分學門女性學生甚至占多數。

教育部學特司科長林沛雨說明，自2021年至2025年間，教育部透過制度建構、專業培力與跨校支持機制，協助大專校院將性別觀點系統性融入校務治理、教學設計與資源配置，逐步形塑以實證為基礎、以制度為導向的校園性別平等治理模式。

在制度面向上，教育部委託國立台灣大學人口與性別研究中心設置「大專校院性別主流化資源中心」，以夥伴學校模式協助各校建立推動機制，發展符合高教特性的課程與校務檢視工具，並透過性別統計、性別分析、性別影響評估與性別預算等工具，強化校內政策決策的性別敏感度，參與計畫之大專校院逐年增加，性別主流化已由試辦性質，轉為校內常態化治理流程。

以中山醫學大學為例，結合醫學與健康照護專業，將性別觀點系統性納入課程檢視與校務決策流程，並透過校內跨單位協作，強化性別敏感度在教學與行政實務中的落實；國立彰化師範大學以行政治理為核心，系統性檢視校級委員會與主管結構的性別比例，並結合性別預算工具，回應校內性別落差議題。

