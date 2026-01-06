從遊戲防制新型菸品 新北推「迷霧實驗室」電競王新賽季開放公測

修德國小學童參與校園公測。（圖由衛生局提供）

為強化學童對新型菸品等成癮物質的辨識與防禦能力，新北市衛生局打造的健康識能電競平台「新北電競王 夢幻果島大冒險」推出全新賽季「迷霧實驗室」，即日起開放公測，透過沉浸式遊戲闖關，將電子煙、加熱菸與檳榔危害融入關卡設計，引導學生在「玩中學」中建立正確健康觀念。除了多項禮券與好禮，更準備了超人氣「寶可夢造型存錢筒」作為加碼獎項。

衛生局指出，「迷霧實驗室」將電子煙、加熱菸與檳榔等危害，轉化為實驗室中的虛擬障礙與陷阱。玩家化身為「皇家騎士」，在充滿迷霧的數位迷宮中探險，必須正確回答健康識能題目，才能撥開迷霧、識破成癮物質的誘惑。透過沉浸式與任務導向的設計，讓學生在遊戲過程中內化健康知識，效果較傳統宣導更為深刻。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，目前「新北電競王」已全面開啟公測，提供學生在正式賽事前熟悉題庫與操作的機會。主辦單位預告，正式賽事將於3月開打，參賽者累積積分即可參加抽獎，有機會獲得「寶可夢造型存錢筒」等獎項。

衛生局長陳潤秋說，即日起至1月24日止，教師可帶領班級組隊，以團體戰形式爭取校園榮譽；個人玩家則可使用「親師生平台」帳號登入，立即挑戰關卡；此次活動結合電競與沉浸式體驗，有助於學生在安全、有趣的環境中，培養判斷力與自我保護能力，面對電子煙等不良誘惑更具抵抗力，也呼籲民眾，健康識能應從小扎根，期盼透過「迷霧實驗室」的創新模式，讓新北學子在數位時代中具備辨識菸檳危害的能力。民眾可上「新北電競王」官網參與體驗。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

活動競賽主視覺。（圖由衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法