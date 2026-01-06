為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    承諾停工不到一週又動工 彰化大城反風機怒火再起

    2026/01/06 11:25 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣大城鄉台西村近日因風力發電機設置爭議，再度爆發村民抗議。（彰化縣環保聯盟提供）

    彰化縣大城鄉台西村近日因風力發電機設置爭議，再度爆發村民抗議。由彰品風力發電公司規劃的風機組，因距離村落過近，引發居民強烈反彈。業者雖曾於去年12月30日承諾停工，卻在本月5日「突襲復工」，引發村民不滿，緊急集結工地攔阻，迫使施工暫停。

    據了解，該風力公司已於當地設立4座風機，居民長期抱怨低頻噪音與心理壓力，業者先前曾承諾不再增建。不料，近日傳出將續建其他風機，且動工位置僅離村落約200公尺，讓居民氣憤難平，組成反風機自救會強力反對。

    5日中午，業者復工打基樁的動靜驚動村民，自救會隨即動員上百位民眾到場抗議，要求業者履行去年12月30日的停工承諾，否則將持續包圍阻止施工。工地負責人隨後同意暫停作業，並撤離施工人員，現場才告平息。

    自救會長康銘博表示，台西村現有一支陸域風機，距離村莊約800公尺，夜間噪音如「飛不起來的直升機」，一直轟轟隆隆的影響農民作息，如今業者計畫在距離聚落僅約200公尺處再設置風機，這樣的環境，「還能住人嗎」，居民已經無法再承受這樣的壓力，他強調，將持續監控業者動向，未來只要再動工，自救會將立即發動抗議，絕不退讓。

    抗議居民手持「拒絕陸上風機，守護家園」布條抗議。（彰化縣環保聯盟提供）

    風機業者復工打基樁驚動村民。（彰化縣環保聯盟提供）

