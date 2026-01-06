知名西班牙軟糖檢出非法著色劑、日本草莓農藥超標 遭退運銷毀

西班牙出口「VIDAL維多寶草莓風味夾心軟糖」檢出含非法定著色劑偶氮玉紅。（圖由食藥署提供）

日本正值草莓季衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括6批自日本輸入的草莓，遭檢出殘留農藥殘留超標，總計3383.12公斤遭退運或銷毀，另知名西班牙軟糖品牌「VIDAL維多寶」的草莓風味夾心軟糖遭檢出非法著色劑「偶氮玉紅」，2464.49公斤商品遭退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，今日公布的邊境查驗不合格品項中，有6批自日本輸入的鮮草莓，其中2批由「上佳水果有限公司」輸入，檢出殘留農藥賽芬蟎3.0ppm及3.9ppm，超出規定容許量2.0ppm。

另3批由「青禾農產有限公司」輸入，檢出農藥因得克介於0.08ppm至0.11ppm，超出法規容許值0.01ppm；1批由「洋珍國際有限公司」輸入，檢出農藥賽芬蟎5.0ppm，超出法規容許量2.0ppm。

劉芳銘說，近半年食藥署受理日本鮮草莓報驗計215批，其中12批不合格，不合格率為5.6%，不合格原因均為農藥不合格，食藥署也持續自今年1月6日至2月5日期間，於邊境針對日本的鮮草莓採逐批查驗，抽驗比例為100%。

此外，VIDAL維多寶草莓風味夾心軟糖遭檢出非法著色劑「偶氮玉紅」。劉芳銘指出，該批商品由「迦淂浰股份有限公司」報驗，檢出不得使用的染色劑偶氮玉紅，商品依規定退運或銷毀。

劉芳銘說，該輸入業者為過去6個月來第1批不合格，針對該輸入業者改採加強抽批措施，西班牙輸入的同產地、同號列品項也是第1批不合格，目前維持一般抽批。

這次邊境查驗不合格品項中，另有2批由「台灣侍酒魂有限公司」報驗的法國乾酪，劉芳銘表示，案內品項檢出大腸桿菌不合格，第1批在5個樣品中，其中4個樣品每公克檢出大腸桿菌最確數為23，第2批在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於43至460，均超出法規規定標準，依規定退運或銷毀。

劉芳銘說，近半年食藥署受理自法國進口的乾酪計8批不合格，不合格原因均為大腸桿菌超標，目前已針對同輸入國、同號列產品採取加強抽批，另也針對這次輸入不合格品項的「台灣侍酒魂有限公司」，再調整為逐批抽驗措施。

日本出口「鮮草莓」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

