    武陵農場櫻花季嚴格交通管制 6條路線一次看

    2026/01/06 11:13 記者吳亮儀／台北報導
    武陵農場櫻花季交通疏運。（圖由公路局提供）

    武陵農場櫻花季交通疏運。（圖由公路局提供）

    交通部公路局今天（6日）公布武陵櫻花季從2月13日開始，並有嚴格交通管制和入園人數限制。搭客運上武陵農場有6條路線，台北端（台北轉運站、台北市府轉運站）及宜蘭端（宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場）由國光客運及泰樂客運接駁。

    6條路線分別為「台北轉運站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」等6路線。

    公路局說明，為配合場內總量管制措施及今年度平日公共運輸名額調整供團客預約措施，每日提供車票總量為平日2600人及假日3200人，各路線數量分配：

    1、「台北轉運站－武陵農場」：平假日皆1200人。

    2、「台北市府轉運站－武陵農場」：平日480人，假日800人。

    3、「宜蘭轉運站－武陵農場」：平日320人，假日400人。

    4、「羅東轉運站－武陵農場」：平日200人，假日320人。

    5、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」：平日200人，假日280人。

    6、「梨山－武陵農場」：平假日皆200人。

    公路局說明，台北及宜蘭地區至武陵農場，採預售方式，統一由國光及泰樂客運臨櫃售票窗口、超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、「TBS台北轉運站」App同步售票，這次增加「年代售票系統」提供民眾多元購票選擇，另國光客運提供自動售票機、LINE App購票管道，1月7日12時起開放預售。

    另外，從梨山至武陵農場可由網路App預售，在「TBS台北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票，自1月7日12時起開放預售。現場預售部分，由豐原客運於發車前一日下午4時至6時，會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。

    武陵農場櫻花季交通疏運。（圖由公路局提供）

    武陵農場櫻花季交通疏運。（圖由公路局提供）

    武陵農場櫻花季交通疏運。（圖由公路局提供）

    武陵農場櫻花季交通疏運。（圖由公路局提供）

    武陵農場櫻花季交通疏運。（圖由公路局提供）

    武陵農場櫻花季交通疏運。（圖由公路局提供）

