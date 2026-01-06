低溫特報增至18縣市 北北基桃亮「非常寒冷」橙燈

中央氣象署擴大低溫特報範圍至18縣市，其中北北基桃4縣市亮低溫橙色燈號。（圖擷自中央氣象署）

強烈大陸冷氣團今（6日）南下，北台灣越晚越冷，清晨因輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機率，中央氣象署擴大低溫特報範圍至18縣市，其中北北基桃4縣市亮低溫橙色燈號。

中央氣象署今上午擴大低溫特報範圍，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，今下午起至明（7日）晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）：新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

