社會新鮮人參加「支援青年就業計畫」 找到工作最高領獎勵金4萬8

初次踏入職場或是對自己未來感到迷茫的社會新鮮人，可透過勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「支援青年就業計畫」，尋求實體與線上職涯諮詢、協助履歷撰寫、媒合就業等支援資源，分署長賴家仁說，青年在計畫期間順利找到工作，穩定就業超過90天，累計最高甚至可領得4萬8000元獎勵金。

「支援青年就業計畫」除提供各類諮詢輔導服務外，15歲到29歲、畢業後未就業達60天以上的本國籍青年，透過「台灣就業通」網站計畫專區申請參加後，若完成各項求職準備卻仍暫時未找到工作，每個月可以申請尋職津貼6000元，最高發給1萬8000元；青年若在計畫期間找到工作，穩定就業滿90天可申領2萬元的就業獎勵金、滿180天可再領1萬元就業獎勵金，累計最高可領4萬8000元。

至於長期待業或待業期間有從事部分工時工作的青年，則適用「青年職得好評計畫」，賴家仁提醒，青年在「台灣就業通」網站加入會員並登錄履歷資料、完成線上職涯測評，備妥申請書、國民身分證、畢（肄）業證書等文件，前往桃竹苗分署的各就業中心提出申請後，將有專業職涯諮詢師的一對一諮詢等服務，協助媒合工作機會，青年若成功就業、穩定在職滿3個月，將可領3萬元尋職就業獎勵金，盼協助青年釐清職涯方向進而轉正職穩定就業。

