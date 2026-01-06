為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    社會新鮮人參加「支援青年就業計畫」 找到工作最高領獎勵金4萬8

    2026/01/06 11:10 記者周敏鴻／桃園報導
    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極推動「支援青年就業計畫」。（桃竹苗分署提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極推動「支援青年就業計畫」。（桃竹苗分署提供）

    初次踏入職場或是對自己未來感到迷茫的社會新鮮人，可透過勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「支援青年就業計畫」，尋求實體與線上職涯諮詢、協助履歷撰寫、媒合就業等支援資源，分署長賴家仁說，青年在計畫期間順利找到工作，穩定就業超過90天，累計最高甚至可領得4萬8000元獎勵金。

    「支援青年就業計畫」除提供各類諮詢輔導服務外，15歲到29歲、畢業後未就業達60天以上的本國籍青年，透過「台灣就業通」網站計畫專區申請參加後，若完成各項求職準備卻仍暫時未找到工作，每個月可以申請尋職津貼6000元，最高發給1萬8000元；青年若在計畫期間找到工作，穩定就業滿90天可申領2萬元的就業獎勵金、滿180天可再領1萬元就業獎勵金，累計最高可領4萬8000元。

    至於長期待業或待業期間有從事部分工時工作的青年，則適用「青年職得好評計畫」，賴家仁提醒，青年在「台灣就業通」網站加入會員並登錄履歷資料、完成線上職涯測評，備妥申請書、國民身分證、畢（肄）業證書等文件，前往桃竹苗分署的各就業中心提出申請後，將有專業職涯諮詢師的一對一諮詢等服務，協助媒合工作機會，青年若成功就業、穩定在職滿3個月，將可領3萬元尋職就業獎勵金，盼協助青年釐清職涯方向進而轉正職穩定就業。

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極推動「青年職得好評計畫」。（桃竹苗分署提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極推動「青年職得好評計畫」。（桃竹苗分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播