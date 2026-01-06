為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不讓孩子輸在起跑點 台南助童配鏡看見未來

    2026/01/06 11:05 記者洪瑞琴／台南報導
    台南公私合作，共同守護學童視力。（記者洪瑞琴攝）

    台南公私合作，共同守護學童視力。（記者洪瑞琴攝）

    為照顧學童視力健康、減輕經濟不利家庭負擔，民間愛心社團發起「助童配鏡」公益行動，今（6）日在永華市政中心舉辦捐贈感謝儀式，由市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝億載國際同濟會、台南市家長會聯合會及企業夥伴投入資源，共同守護孩子的「視」界。

    黃偉哲表示，良好視力與學習表現息息相關，市府長期推動護眼政策，從用眼習慣到及早矯正都不容忽視，感謝社會各界以實際行動協助弱勢學童，不僅補足資源缺口，也展現公私協力的溫暖力量。

    教育局長鄭新輝指出，近年學童過早接觸3C產品，視力問題逐漸普遍，教育局已將護眼教育融入課程與校園生活，包含改善教室照明、培養正確用眼姿勢、提醒定時休息與增加戶外活動，並加強親師生宣導與視力追蹤，全面守護學童健康。

    億載國際同濟會會長李仰甯表示，清楚的視力有助孩子專注學習，此次結合社團、家長組織與企業力量，希望為弱勢學童打造更友善的學習支持環境，落實教育公平。

    家長會聯合會理事長賴建良也說，家庭與學校是孩子成長的重要後盾，透過教育體系媒合公益資源，能讓需要幫助的孩子及時獲得支持。

    東星眼鏡董事長施泯言則表示，除提供專業驗光與配鏡服務，也期盼以行動回饋地方、關懷學童。

    教育局補充，這次活動由議員蔡麗青、曾培雅關心促成，邀請安南、佳里、善化、大內、山上、七股等區學校協助推薦符合資格學生發送配鏡券。活動自去（2025）年11月1日至今年2月28日止，學生持配鏡券可至東星眼鏡指定門市免費配鏡一副。

