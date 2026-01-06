為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    武陵農場櫻花季2/13～3/1管制 3家客運可購票入園

    2026/01/06 11:04 記者吳亮儀／台北報導
    公路局說明武陵農場櫻花季交通管制措施。（圖由公路局提供）

    公路局說明武陵農場櫻花季交通管制措施。（圖由公路局提供）

    交通部公路局今天（6日）公布，武陵農場櫻花季疏運時程將在2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期。

    公路局今天舉行武陵櫻花季交通疏運記者會，指出櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客。

    公路局指出，今年首度大幅強化台北、宜蘭端的大眾運輸量能，除國光客運、豐原客運外，特別與「泰樂客運」合作，提供更多元的購票與搭乘。購票可在實體通路和網路購票。

    公路局今年規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日（六、日及連續假期）團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，而搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供的售票管道購買車票進場。

    公路局提醒，今年度武陵農場周邊道路將實施交通管制有2個部分：

    （一）櫻花季期間交通管制:實施期間為115年2月13日至3月1日，管制措施包括：

    1、台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：櫻花季期間中124線將由台中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及台中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

    2、台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，台中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締。

    3、台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

    （二）聯外道路施工路段管制:台7甲線52k+400（香菇橋災點）因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行，實施期間為115年2月13日至3月1日，每日6時至17時，由公路局視車流狀況以號誌管控。

    公路局說明武陵農場櫻花季交通管制措施。（圖由公路局提供）

    公路局說明武陵農場櫻花季交通管制措施。（圖由公路局提供）

    公路局說明武陵農場櫻花季交通管制措施。（圖由公路局提供）

    公路局說明武陵農場櫻花季交通管制措施。（圖由公路局提供）

    公路局說明武陵農場櫻花季交通管制措施。（圖由公路局提供）

    公路局說明武陵農場櫻花季交通管制措施。（圖由公路局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播