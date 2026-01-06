武陵農場櫻花季2/13～3/1管制 3家客運可購票入園

公路局說明武陵農場櫻花季交通管制措施。（圖由公路局提供）

交通部公路局今天（6日）公布，武陵農場櫻花季疏運時程將在2月13日登場，持續至3月1日，共計17日，包含春節及和平紀念日連續假期。

公路局今天舉行武陵櫻花季交通疏運記者會，指出櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客。

公路局指出，今年首度大幅強化台北、宜蘭端的大眾運輸量能，除國光客運、豐原客運外，特別與「泰樂客運」合作，提供更多元的購票與搭乘。購票可在實體通路和網路購票。

公路局今年規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日（六、日及連續假期）團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，而搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供的售票管道購買車票進場。

公路局提醒，今年度武陵農場周邊道路將實施交通管制有2個部分：

（一）櫻花季期間交通管制:實施期間為115年2月13日至3月1日，管制措施包括：

1、台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：櫻花季期間中124線將由台中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及台中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

2、台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，台中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締。

3、台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

（二）聯外道路施工路段管制:台7甲線52k+400（香菇橋災點）因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行，實施期間為115年2月13日至3月1日，每日6時至17時，由公路局視車流狀況以號誌管控。

