真的有！彰化第3胎生育補助8萬 6天已4人申請

今年元旦起，彰化縣358生育補助實施，第一胎補助3萬元，第二胎5萬元，第三胎8萬元，盼減輕彰化人養兒育女的經濟壓力，鼓勵敢生、願意生。（縣府提供）

記得領！今（2026）年開始，彰化縣推出「358生育補助加碼政策」，針對生產與育兒政策採取「生越多、補助越多」的方案，生育補助由原本每胎3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎（含）以上8萬元，民眾於戶政事務所辦理出生登記時即可一併申請，希望減輕家庭養兒育女的經濟壓力，盼讓年輕家庭願生、敢生。

根據統計，2024年彰化縣一年新生兒出生人數9003人，2025年僅6900人左右，過去每年第三胎約200多人，今年政策調整並加碼，從元旦上路，社會處最新統計出爐，截至今（6日）早上10點止，申請8萬元有4人、5萬元3人、3萬元已62人。

目前補助金發放以現金為主，好比是大紅包，祝福爸媽們弄璋、弄瓦之喜。不過，縣議員楊子賢表示，補助金額提高固然是美意，但領取大額現金的現行做法已不合時宜，建議縣府應儘速比照其他縣市，增設匯款選項，讓新手爸媽安心在家育嬰，不必再為領現奔波。

對此，社會處代理處長涂敏群表示，要不要增設非現金的領取選項，尚在研議中，尚未確定，目前仍以領現金為主。

