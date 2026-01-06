為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    真的有！彰化第3胎生育補助8萬 6天已4人申請

    2026/01/06 11:27 記者張聰秋／彰化報導
    今年元旦起，彰化縣358生育補助實施，第一胎補助3萬元，第二胎5萬元，第三胎8萬元，盼減輕彰化人養兒育女的經濟壓力，鼓勵敢生、願意生。（縣府提供）

    今年元旦起，彰化縣358生育補助實施，第一胎補助3萬元，第二胎5萬元，第三胎8萬元，盼減輕彰化人養兒育女的經濟壓力，鼓勵敢生、願意生。（縣府提供）

    首次上稿 10:19
    更新時間 11:27

    記得領！今（2026）年開始，彰化縣推出「358生育補助加碼政策」，針對生產與育兒政策採取「生越多、補助越多」的方案，生育補助由原本每胎3萬元，調整為第一胎3萬元、第二胎5萬、第三胎（含）以上8萬元，民眾於戶政事務所辦理出生登記時即可一併申請，希望減輕家庭養兒育女的經濟壓力，盼讓年輕家庭願生、敢生。

    根據統計，2024年彰化縣一年新生兒出生人數9003人，2025年僅6900人左右，過去每年第三胎約200多人，今年政策調整並加碼，從元旦上路，社會處最新統計出爐，截至今（6日）早上10點止，申請8萬元有4人、5萬元3人、3萬元已62人。

    目前補助金發放以現金為主，好比是大紅包，祝福爸媽們弄璋、弄瓦之喜。不過，縣議員楊子賢表示，補助金額提高固然是美意，但領取大額現金的現行做法已不合時宜，建議縣府應儘速比照其他縣市，增設匯款選項，讓新手爸媽安心在家育嬰，不必再為領現奔波。

    對此，社會處代理處長涂敏群表示，要不要增設非現金的領取選項，尚在研議中，尚未確定，目前仍以領現金為主。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播