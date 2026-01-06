為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    行人優先區限速20公里開始實施 屏東還在研議中

    2026/01/06 09:44 記者葉永騫／屏東報導
    限速20公里的行人優先區各縣市開始實施了。（記者葉永騫攝）

    限速20公里的行人優先區各縣市開始實施了。（記者葉永騫攝）

    行人優先區已開始上路，規定行人優先區內行車車速不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭，違者最高可罰36000元，各縣市都已經進行相關道路的設置，屏東縣目前仍在研議中，目前僅有減速區限速30公里，但提醒民眾要多加留意。

    行人優先區已經在去年10月起開始實施，公告的路段行車不能超過20公里，一般超速最重可處最2400元，超過最高速限40公里，最重可罰36000元，台北、高雄等多個縣市都已經設立部分的路段，屏東縣目前雖未設立，但已進行檢討研議。

    屏東縣交通隊表示，行人優先區屏東縣目前還沒有提案討論，但相關單位都已在研議，目前屏東縣只有減速區域，例如三地門山區部分道路限速30公里，恆春也有設立減速區，但還沒有20公里以下，但新規定已經開始執行，請民眾到其他縣市時要多加注意小心。

    對於行人優先區限速20公里以下，民眾則認為真的比腳踏車速度還慢，開車騎車要開這種速度，真的很難為也不方便，有必要檢討。

    屏東縣目前僅有減速區設立，行人優先區還在研議中。（屏東縣交通隊提供）

    屏東縣目前僅有減速區設立，行人優先區還在研議中。（屏東縣交通隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播