行人優先區限速20公里開始實施 屏東還在研議中

限速20公里的行人優先區各縣市開始實施了。（記者葉永騫攝）

行人優先區已開始上路，規定行人優先區內行車車速不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭，違者最高可罰36000元，各縣市都已經進行相關道路的設置，屏東縣目前仍在研議中，目前僅有減速區限速30公里，但提醒民眾要多加留意。

行人優先區已經在去年10月起開始實施，公告的路段行車不能超過20公里，一般超速最重可處最2400元，超過最高速限40公里，最重可罰36000元，台北、高雄等多個縣市都已經設立部分的路段，屏東縣目前雖未設立，但已進行檢討研議。

屏東縣交通隊表示，行人優先區屏東縣目前還沒有提案討論，但相關單位都已在研議，目前屏東縣只有減速區域，例如三地門山區部分道路限速30公里，恆春也有設立減速區，但還沒有20公里以下，但新規定已經開始執行，請民眾到其他縣市時要多加注意小心。

對於行人優先區限速20公里以下，民眾則認為真的比腳踏車速度還慢，開車騎車要開這種速度，真的很難為也不方便，有必要檢討。

屏東縣目前僅有減速區設立，行人優先區還在研議中。（屏東縣交通隊提供）

