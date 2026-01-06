花蓮市貓頭鷹親子公園整修 暑假前重新開放

花蓮市公所即日起進行貓頭鷹親子公園內後方圍牆及盪鞦韆區域及部分室內地坪改善工程。（記者王錦義攝）

貓頭鷹親子公園為花蓮市知名的半室內親子公園，深受家長與孩童喜愛，花蓮市公所即日起進行園區內後方圍牆及盪鞦韆區域及部分室內地坪改善工程，公所指出，整修期間將暫時閉園，全區暫不開放，預計於暑假前重新開放，希望帶給小朋友更安全、舒適的遊玩環境。

位於花蓮市進豐街上的「貓頭鷹親子公園」，園內不僅有造型可愛的貓頭鷹，還規劃開放式的遊樂空間，尤其具有半室內空間，不用受日曬、下雨影響，是許多孩子日常放風、親子同樂的重要場所。市公所指出，由於使用頻率高及遊憩安全需求，決定啟動全面性的安全檢修與設施改善作業，施工期間暫停對外開放，造成不便，敬請市民朋友見諒。

市長魏嘉彥說，貓頭鷹親子公園深受小朋友歡迎，市公所始終將孩童安全視為首要考量，此次整修將強化相關安全措施，讓家長更安心、孩子玩得更開心。休園期間，也歡迎市民朋友前往貓頭鷹親子公園後方的滑索區公園或鄰近的長頸鹿公園走走，持續享受親子戶外時光。

