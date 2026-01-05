家用廚餘機補助民眾申請踴躍 台中市議員要求加碼補助

台中市議員要求市府加碼補助廚餘處理機。（市府提供）

台中市政府推出的「2026年家用廚餘機補助計畫」自1月2日開放申請，但只有補助1萬台，首日申請還當機，多位市議員要求，一萬台的補助量能根本不夠，要求市府加碼補助，更建議市府調查社區意願，以社區為單位補助購買大型社區廚餘機。中市長盧秀燕表示，市府會進行評估。

廚餘機補助市府1月2日開放申請，一戶補助五千元，共一萬台，民眾申請踴躍，因為要上網申請，還發生當機，也出現加碼補助呼聲。

民進黨市議員張芬郁表示，市府既然將補助家戶購買廚餘機視為廚餘減量方法，就該增加補助數量，同時宣導乾燥後的廚餘如何運用。目前仍有社區廚餘沒有業者清運或價格談不攏，及廚餘瀝乾的油水堵塞水管，建議市府調查社區意願，以社區為單位補助購買大型社區廚餘機。她也強調，今年是廚餘禁養豬緩衝期，市府務必加速落實執行台中3大廚餘處理計畫。

民進黨議員陳雅惠指出，最近接到不少民眾、社區陳情，很多人反映不是不願意配合，而是必須先墊錢購買，對部分家戶來說本來就有負擔，再加上名額有限，更讓人擔心「買了卻領不到補助」；市府既然同意評估是否增加補助，就應具體說清楚，是否願意擴大補助數量？是否評估從單一補助家戶，進一步改為補助社區或大樓統一申請？讓政策真的照顧到更多市民，而不是一下子就用完、看得到卻用不到。

國民黨議員陳文政則表示，申辦熱度遠超預期，顯示市民對廚餘自行處理有高度意願，呼籲市府儘速研議滾動加碼，並規劃第二波補助方案

