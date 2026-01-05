公幼教保員待遇可望提升 教育部：修正補助要點中

公幼教保員待遇，預計每月將增加1000元。圖為教長鄭英耀率團隊日前宣布提高中小學教師待遇。（資料照）

教育部國教署組長王慧秋昨日回應表示，有關公立幼兒園教保員待遇提升部分，國教署已研議朝比照高級中等以下學校教師導師職務加給調增1000元方向辦理，正在配合修正相關補助要點。亦即可望從2000元增至3000元。

教育部近日宣布，高中以下學校導師費自每月3000元調升至4000元，教育部長鄭英耀表示，此舉是為回應導師沉重的班級經營與照顧責任。全國幼教產業工會今（5）日發聲明指出，同樣身處公立校園第一線、實際承擔班級經營與親師溝通工作的公立幼兒園教保員，卻再度被排除在政策之外，讓教保員感受遭歧視，制度性不公平問題更加惡化。

工會指出，公立幼兒園教保員長期負責幼兒生活照顧、行為輔導與安全維護，其工作性質與責任不亞於各級導師，卻在歷次導師費調整中被視而不見，目前教保員教保費僅2000元，原本即低於導師費，差距明顯，而先前多次協商，國教署已承諾具教師證之教保員，教保費可調升1000元至3000元，以回應其專業資格與實際工作內容，但此項承諾至今仍未全面落實。

