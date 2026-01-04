日本國際伴手禮金牌加持 滿滿台灣味水果軟糖出自屏東萬丹

屏縣返鄉青年黃璨騎（中）和友人石詩婷（左）等人合創品牌，成為出自萬丹的隱藏冠軍。（記者羅欣貞攝）

屏東萬丹返鄉青年黃璨騎和友人合創品牌，用烘焙專長要將台灣及屏東縣的水果推上國際，所研發的台灣經典水果軟糖、法式貴妃酥糖，在日本國際伴手禮競賽中抱回金牌和銀牌，如今得獎產品終於正式推出，好吃的濃濃台灣味，加上宛如藝術品的視覺享受，一上市就受到歡迎。

這家位於屏東萬丹的隱藏冠軍業者，是原在國際集團擔任烘焙研發主管職的黃璨騎，他希望運用自身的專業技術與經驗，持續創造出更多具代表性的台灣優質伴手禮，於是返鄉回到萬丹鄉與友人共創品牌，選用台灣經典水果的果汁、果泥與果乾，研發純素水果軟糖，在2024年日本國際伴手禮設計比賽中榮獲金牌，成功讓充滿台灣特色的水果風味站上國際舞台。

色彩繽紛的水果軟糖，不但美麗也令人垂涎三尺，每一種口味都是用台灣在地水果乾純手工滿火熬煮，再加入杏仁、腰果、葵花子等堅果所製成，一顆一口，咀嚼間滿是濃郁、真實的台灣水果風味。

黃璨騎表示，水果軟糖有5種口味，第1款用台灣草莓加上桑葚，第2款是枋山愛文芒果和屏東金桔的組合，第3款為玫瑰荔枝，以荔枝果泥製作，鋪上食用級的乾燥玫瑰花瓣，第4款是南部的芭樂檸檬，第5款為香柚鳳梨口味，這些都代表台灣各地區以及多元農產品。

除了水果軟糖，品牌推出的法式貴妃酥糖同樣受到肯定，有原味、咖啡、草莓、黑巧、檸檬咖啡等口味，使用法國鮮奶油、發酵奶油與日本海藻糖慢火熬煮而成，焦糖香氣自然濃郁，斷口性佳、口感酥脆，也在日本伴手禮競賽中榮獲銀牌。

「酥糖吃起來甜而不膩，有濃濃奶香，完全手工熬煮，呈原料的原味」，行銷總監石詩婷表示，她本身從事咖啡烘焙，以咖啡口味來說，用咖啡大量濃縮上面的油脂炒出香氣，這也是一個突破。

黃璨騎也透露，競賽期間有評審詢問有沒有興趣去日本開店，「我們還在努力當中」，會持續以把台灣味帶到世界做為奮鬥目標。

萬丹返鄉青年們研發的產品在日本國際伴手禮競賽中抱回金牌和銀牌。（記者羅欣貞攝）

黃璨騎純手工熬煮出充滿台灣味的水果軟糖。（記者羅欣貞攝）

