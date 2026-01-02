台中搶廚餘機補助系統癱瘓 綠營提案慘揹鍋：市府匆忙上路做半套

台中市議員張家銨提案推動補助家用、商用廚餘機，多管齊下才能解決廚餘危機。（張家銨提供）

台中市去年底宣布元旦起補助1萬戶民眾購買家用廚餘機，每戶補助5000元，今（2）日申請首日，搶購、搶登記導致系統癱瘓，引發「廚餘機之亂」。對此，民進黨議員張家銨表示，她在議會提案推動補助家用、商用廚餘機，多管齊下才能解除台中的廚餘危機，盧市府只做半套，加上配套不足，終究只是杯水車薪。

國民黨議員李中也說，使用廚餘機分解廚餘本來就是解決廚餘問題的一種方式，其他縣市也有補助廚餘機政策，現在台中市補助剛上路就吸引許多民眾申請，顯示確實有其需求性；該政策立意良好，只是數量太少才引起民眾爭相申請，未來會請市府再編列預算增加補助數量，並規劃好相關配套措施。

針對議員提案補助廚餘機，卻因市府政策倉促上路，反而引發新一波廚餘機之亂，被指為市府揹鍋，張家銨指出，當初提案要求市府補助廚餘機，主張應該「家戶、商用一起做」，讓大樓、商辦、市場等大量產生廚餘的場域也能導入，整體效益會更大，市府卻只做半套，政策上路倉促，且限量補助，要求市府應妥善處理。

張家銨說，市府推出補助後民眾反應踴躍，顯見需求急迫，也凸顯政策規劃不足，限量名額1萬戶，宣布不到1週就開放申請，倉促上路引發廚餘機之亂，但萬戶都使用也僅減少每日家戶廚餘2.5噸，對於日產生180噸，僅減少1.3%，市府對於多元去化包括高效堆肥設施、黑水虻、擴增外埔厭氧發電等方式，至今仍未有具體政策，只會補助現金政策。

張家銨強調，補助家戶廚餘機是一項處理廚餘的工具，但絕不該被當成「解決台中廚餘問題」的唯一答案，廚餘處理仍需要市府提出更完整、系統性的配套與處理方案，包含源頭分類、收運處理量能與去化機制等，不能把責任簡化成推一個補助就想一次解決；若只靠廚餘機來撐全市廚餘處理壓力，終究只是杯水車薪。

台中市府補助家戶購買家用廚餘機，1月2日申請首日搶購、搶登記，導致系統癱瘓。（翻攝自Threads）

