    首頁 > 生活

    去年台南測速桿、科技執法「取締王」 2處都在永康區

    2026/01/02 10:41 記者王俊忠／台南報導
    2025年台南全年度科技執法取締件數第1名是永康區中正北路與永安路口（7609件）。（民眾提供）

    台南市2025年的全年度固定測速照相桿與道路科技執法取締王出爐了！分別是永康區高速一街2段與永二街245巷26弄路口（測速照相第1名、10171件）；永康區中正北路與永安路口（科技執法第1名、7609件）。值得注意的是雙執法冠軍都在永康區，南市交警大隊提醒民眾行車須遵守交通法規，維護用路人安全，也能防止荷包失血。

    交警大隊統計去年全年度固定測速照相桿取締件數，第1名是永康區高速一街2段與永二街245巷26弄路口（10171件）、第2名是新市區台一線317.7公里處（5787件）、第3名為安南區公學路6段418號前（5269件）。

    測速桿第4名到第10名依序為玉井區台八四線40.38公里處、安南區安吉路3段近安順庄大道、安南區安明路近北汕尾路口、東山區一六五線18.82公里、南區永成路2段369號往南70公尺處、柳營區長榮路4段近2.8公里處、麻豆區市道一七三線紀安國小前。

    科技執法方面，第1名是永康區中正北路與永安路口（7609件）、第2名仁德區文德路與中山路口（6122件）、第3名仁德區中山路與中正路3段路口（6094件）。

    科技執法第4名到第10名依序為永康區復興路與高速一街2段路口、南區大成路與國民路口、北區中華北路與觀海橋路口、新市區台十九甲線與西拉雅大道、東區林森路與崇善路口、永康區復興路與高速二街路口、南區西門路與健康路口。

    2025年全年度台南固定測速照相桿取締件數，第1名是永康區高速一街2段與永二街245巷26弄路口（10171件）。（民眾提供）

