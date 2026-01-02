教育現場變戰場？ 雄中校長感慨3股巨浪推向窒息

高雄中學校長莊福泰感慨3股巨浪正將教育現場推向窒息。（記者許麗娟攝）

去年教育界提出校事會議修法，有感於校園濫訴問題嚴重，高雄中學校長莊福泰昨日在2026年元旦，於臉書抒發心情，感慨「2025年是從事教育工作以來最疲憊的一年」，直指教育環境正被濫訴、防禦性教學和行政專業的崩解3股巨浪推向窒息，讓學校不再是傳道授業的場所，而成了法律條文的攻防戰場。

莊福泰指出校園3大問題，「濫訴的零成本與正義的無限膨脹」，任何一通不具名或是無證據的情緒性投訴，都能啟動長達數月的調查程序。此外，「防禦性教學的抬頭」， 為了避免觸法或被貼上標籤，老師被迫選擇沉默。而「行政專業的崩解」，讓學校行政人員每日埋首於確認各類調查的程序是否符合法律法規，而非如何改善學生的學習品質。

莊福泰提及，現行制度上的具體問題包括「調查程序缺乏過濾機制」、「教師專業與法律程序的失衡」、「心理支持系統的匱乏」，認為目前制度缺乏預審或篩選惡意投訴的門檻，調查過程中，往往預設了教師的過失，讓教師在行政調查中處於極度弱勢，在面對漫長調查時孤立無援。

莊福泰因此呼籲，應「明確建立濫訴預審機制」、「成立具有法律專業二級調查單位」、「區分管教行為與霸凌行為」、「推動親師溝通和解機制」，教育不該是法律的無底深坑，而是引領光明的路，讓教職人員把時間還給學生，把心留給教學。

