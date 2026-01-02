南竿媽祖巨神像船型平台維養完工 重新開放

深受遊客喜愛的馬祖南竿鄉媽祖宗教園區，媽祖船型平台進行維護保養工程完成驗收，即日起重新開放啟用。（記者俞肇福攝）

往馬祖旅遊的民眾，有不少都是衝著到南竿鄉一睹媽祖巨神像。位於媽祖宗教園區內、象徵媽祖娘娘乘風破浪、出海巡洋庇佑漁民的「船型平台」，2025年啟動維護整修工程，在完成工程驗收後，即日起對外開放。馬管處表示，此次維護計畫不僅是馬祖重大觀光景點結構體檢修的首例，更象徵著馬祖觀光設施維護邁入新的里程碑。

媽祖巨神像船型平台長32.5公尺、寬26公尺、最大淨高13公尺，總面積達650平方公尺，自2013年12月啟用，一直是遊客朝聖、祈福的必訪地；由於平台使用多年，為確保遊客能擁有安全、舒適的觀景空間，馬管處於2025年啟動「媽祖巨神像船型平台設施維護保養工程」案，針對平台船體鋼構、集成材等結構體進行檢修養護。

維養施工範圍涵蓋廣闊的船型平台空間及周邊參拜步道，針對長期受海風吹拂與日照影響的鋼構平台，進行檢修與油漆粉刷；期間歷經梅雨季、東北季風等大自然考驗，施工團隊克服施工困難，在媽祖庇佑下如期完成維養工程。

馬祖國家風景區管理處長洪志光表示，媽祖巨神像是馬祖的信仰中心與觀光地標。維養工程在不改變原有外觀美學的前提下，強化了結構的穩定性與耐久度，讓遊客能更安心地在平台上遠眺海景，感受媽祖庇佑的寧靜氣氛。

