2026新年快樂！台北101音樂煙火+光雕秀 陪20萬人超炫跨年

台北101跨年煙火在2025年最後倒數聲後綻放，本次以《我們的世代 Gen. TAIWAN》為主題，長達360秒煙火，迎接2026年的到來。（記者羅沛德攝）

2025年最後一天越晚越冷還下雨，澆不熄民眾熱情，「臺北最High新年城-2026跨年晚會」湧進20萬人，韓流傳奇女團KARA카라睽違12年重回台灣舞台，倒數前壓軸演出，台北市蔣萬安與KARA互動，現場教學如何講「新年快樂」，祝福民眾迎接全新的2026，把所有的煩惱、不開心與遺憾留在2025。台北101長達6分鐘的音樂煙火秀與光雕秀，震撼現場民眾。

蔣萬安致詞說，2025年對台北來說是非常關鍵的一年，台北再次向世界證明了台北的實力，迎來全球AI龍頭輝達落腳台北，台北就是未來全球科技發展最強的一顆心臟。

蔣萬安說，今天跨年夜另一件大事就是大家敲碗等待12年的KARA終於回到台北，特別謝謝這麼多的「KAMILIA」（KARA的粉絲名），大家熱情的等待，也再次向全世界證明台北人的浪漫與堅持。

接近倒數時，蔣萬安邀請參與跨年晚會的朋友拿起手機、牽起旁邊人的手，用101的煙火、跨年晚會展開雙臂，迎接全新的2026，把所有的煩惱、不開心與遺憾留在2025，祝福大家新年快樂，Happy New Year謝謝大家。

今年101跨年煙火展演以《我們的世代 Gen. TAIWAN》為主題，透過長達6分鐘的音樂與煙火、光雕秀帶來絢爛演出，煙火展演以五大段落呈現，依序為「大航海時代」、「民主時代」、「台味節奏」、「科技之島」與「多元的土地」。展演中驚喜融入「笑臉」與「愛心」造型煙火，傳遞溫暖祝福，後半段以華麗的「璀璨星環」在夜空中旋轉展開，勾勒出動感光軌將氣氛推向最高潮，煙火落幕後，隨即獻上新年祝福光雕展演，以貪食蛇與繽紛小馬等趣味概念，帶領民眾迎向2026年。

2026跨年101煙火絢爛奪目。（記者羅沛德攝）

2026跨年101煙火絢爛奪目。（記者田裕華攝）

