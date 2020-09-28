為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南跨年百鐘齊鳴！近百廟宇教堂敲響2026平安祝福

    2026/01/01 00:48 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲（右3）趕在31日晚子時一刻，到集福宮帶領眾人敲鐘祈福。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右3）趕在31日晚子時一刻，到集福宮帶領眾人敲鐘祈福。（台南市府提供）

    迎接2026年，台南跨年氣氛超有特色！全市近百處廟宇、教堂同步於31日晚子時一刻（23時15分）敲響祈福鐘聲，用溫暖鐘音為市民送上平安祝福，也讓台南變成最有人文味的跨年舞台。市長黃偉哲也到中西區集福宮，帶著大家一起敲鐘，把祝福傳遍城市每個角落，迎向嶄新一年。

    黃偉哲說，「敲鐘祈福」是台南最具特色的跨年活動之一，從廟埕到教堂、從市區到偏鄉，各宗教串聯起來，用鐘聲為家庭、社區、國家祈福，也讓市民在熟悉場域感受迎新年喜悅。民政局長姜淋煌指出，活動自2019年起，今年邁入第7年，不分宗教、近百處場所參與，展現宗教共融與城市包容力。

    今年亮點之一，台灣府城隍廟邀請信眾敲響百年古鐘，歷史鐘聲在新舊交替間迴盪，增添跨年儀式感。各地廟宇、教堂也有豐富活動，安溪寮天主教聖家堂、東門巴克禮紀念教會邀信眾禱告；中西區聚福宮安排五條港走讀與跨年音樂會；北門區興安宮舉辦「鹽續幸福．夕陽送舊」音樂會；八吉境關帝廳、府城六合境馬公廟、清寧太子宮則提供湯圓、茶點與祈福小物，還有社區表演、團拜、春聯發送。

    台南跨年，不只是倒數，更是滿滿祝福的共聚時刻。鐘聲響起的同時，平安與希望也悄悄送進每個人的心裡，讓新年的第一刻，溫暖又有儀式感。

    台南跨年特色敲鐘祈福。（台南市府提供）

    台南跨年特色敲鐘祈福。（台南市府提供）

