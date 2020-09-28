為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南好Young跨年晚會熱力炸裂 7小時馬拉松演出嗨翻全城

    2026/01/01 00:24 記者洪瑞琴／台南報導
    台南跨年晚會台上台下一起歡樂倒數迎2026年。（台南市政府提供）

    「2026台南好Young跨年晚會」集結台、港、韓、日超強卡司」傍晚一路嗨到凌晨，長達7小時的馬拉松接力演出高潮不斷。偶像中的偶像鈴木愛理用可愛表演點燃全場，韓國人氣女團STAYC以精湛唱跳震撼舞台，；當煙火劃破夜空，現場25萬觀眾齊聲歡呼，與3分鐘煙火秀一起「揮別2025、迎接金馬年」。

    台南跨年晚會星光熠熠，15組藝人接力演出，粉絲各擁愛豆，各式應援物齊出，整個城市像變身不夜城。南韓全能女團STAYC「I WANT IT」、韓國男團ALL（H）OURS「GIMME GIMME」7帥男魅力無法擋；日星鈴木愛理「一生☆キミ推し」尖叫聲一波波掀高潮；香港男神魏浚笙抒情歌聲盪氣迴腸。

    國內卡司同樣精彩，「八三夭」演唱〈想見你〉、〈致青春〉等神曲，引爆共鳴；金曲天團「麋先生」搖滾抒情兼具；9m88慵懶爵士唱腔迷人；李竺芯輕快曲風唱出〈巷仔內的台南〉；康康模仿秀、FEniX精湛唱跳、派偉俊潮流創作、JADE雙人英倫搖滾、Angie安吉最美星二代、F.F.O.新世代男團等表演，個個舞台魅力滿分，視聽效果爆棚。

    台南市長黃偉哲也化身「台南伍佰」開唱〈愛情限時批〉，最後與市府團隊、議員們到場倒數迎新年。擔綱跨年後表演的理想混蛋，用近40分鐘經典歌曲唱功再度把氣氛推向高點，觀眾齊聲合唱，宛如大型戶外KTV，久久不肯離場。整場晚會熱烈、感動，讓台南以滿滿活力為2025畫下句點，迎接金馬年到來。

    FEniX熱力開唱。（台南市政府提供）

    日本女星鈴木愛理精彩表演。（台南市政府提供）

    韓國人氣女團STAYC唱跳震撼舞台。（台南市政府提供）

    台南跨年晚會大爆棚，氣氛熱烈沸騰。（台南市政府提供）

    台南跨年晚會精彩煙火秀。（台南市政府提供）

