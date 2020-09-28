雲林近2萬人湧田徑場迎接2026 韓團HIGHLIGHT掀高潮

六分半的七千發煙火讓民眾看得如癡如醉。（記者李文德攝）

雲林縣政府睽違12年，在縣立田徑場舉辦跨年晚會，共邀集11組卡司輪番開場，其中韓國人氣男團HIGHLIGHT，更是將跨年獨家場獻給雲林，活動吸引近兩萬人與眾多藝人們一同倒數跨年，經過6分半的環場煙火後，正式向2025年揮別，迎接嶄新的2026年。

今年縣府跨年晚會主題為「Light up Yunlin電光跨年 點亮未來」，晚間6點晚會開始，先由歌手周湯豪打頭陣，帶上新專輯的搖滾歌曲「我的I」，也重新詮釋了經典曲「罵醒我」等歌曲，為雲林跨年晚會揭開第一波高潮序幕。緊接著薛恩、AcQUA源少年、吳卓源、甜約翰、艾怡良、西屯純愛組、慢慢說、舞思愛等歌手輪番上陣，持續炒熱氣氛。

晚間11點左右，韓國人氣男團HIGHLIGHT獨家跨年場正式開始，成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲才剛出場，台下粉絲尖叫不止，甚至不少人高舉應援牌。HIGHLIGHT此次跨年場先後演唱Chain、Shadow、Fiction、Shock、PLZ Don't Be Sad等5首歌曲，不少遠從台北、高雄來的粉絲表示，追隨HIGHLIGHT已久，此次很難得雲林會力邀前來演出，非常值得來雲林參加跨年晚會。

隨著倒數時間越來越近，尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲與舞思愛，一同和雲林縣長張麗善及各局處長倒數。「5、4、3、2、1，新年快樂」，7000發長達6分30秒的半環場弧形煙火準時綻放，紅、黃、綠、紫等絢爛奪目的煙火，不斷吸引民眾目光，不時還有民眾發出驚嘆聲。最後，小豬羅志祥為跨年後壓軸獻唱，多達7首歌曲為2026年揭開序幕，也正式向2025年正式說再見。

HIGHLIGHT四名成員、舞思愛與現場上萬民眾一同倒數。（記者李文德攝）

人氣韓團HIGHLIGHT將獨家跨年場獻給雲林，引起現場粉絲尖叫不止。（記者李文德攝）

吳卓源也到雲林跨年晚會獻唱。（記者李文德攝）

雲林跨年晚會吸引上萬人湧入縣立田徑場一起同樂。（記者李文德攝）

周湯豪打頭陣，先為雲林跨年晚會炒熱氣氛。（記者李文德攝）

