搶拿元旦馬年錢母！竹山紫南宮湧卡位排隊人潮

南投竹山紫南宮元旦將發放馬年錢母，跨年就吸引許多民眾提前卡位，紛紛排隊領取號碼牌。（民眾提供）

南投縣竹山紫南宮元旦將發放馬年錢母，並於今跨年開放排隊，此次送出內含金戒、現金等獎品的金蛋多達5000顆，吸引許多民眾提前卡位，廟方表示，現場佔位的椅子、物品已排1公里，今晚排隊人龍上看萬人，只要元旦早上9點前排進隊伍，就能拿到1枚銀色錢母紀念幣。

竹山紫南宮每年元旦都會發放新年錢母，此次錢母配合馬年以「駿馬奔騰」為主題，馬匹背上還有聚寶盆，象徵「馬上有錢、馬到成功」吉祥寓意，元旦除了發錢母，還有5000顆內含金戒、現金等獎品的金蛋，盼讓民眾新年都能試手氣帶回大獎。

請繼續往下閱讀...

此次最早排隊的是12月19日就拿椅子來卡位的彰化張姓民眾，並提前在30日到場排隊，夜晚則是睡在廟前戲棚廣場，拿到錢母後希望可為母親與家人祈福。

廟方指出，這幾天陸續有民眾到廟區排隊，佔位的椅子、物品也排了約1公里長，並於今天發放號碼牌，前5000張可獲金蛋獎品，預計到了晚上排隊人潮就會達到萬人，另也提醒最近日夜溫差大，民眾排隊務必做好保暖，以維護自身健康與安全。

南投竹山紫南宮元旦將發放馬年錢母，跨年就湧現提前卡位人潮。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法