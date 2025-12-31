為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    搶拿元旦馬年錢母！竹山紫南宮湧卡位排隊人潮

    2025/12/31 14:39 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山紫南宮元旦將發放馬年錢母，跨年就吸引許多民眾提前卡位，紛紛排隊領取號碼牌。（民眾提供）

    南投竹山紫南宮元旦將發放馬年錢母，跨年就吸引許多民眾提前卡位，紛紛排隊領取號碼牌。（民眾提供）

    南投縣竹山紫南宮元旦將發放馬年錢母，並於今跨年開放排隊，此次送出內含金戒、現金等獎品的金蛋多達5000顆，吸引許多民眾提前卡位，廟方表示，現場佔位的椅子、物品已排1公里，今晚排隊人龍上看萬人，只要元旦早上9點前排進隊伍，就能拿到1枚銀色錢母紀念幣。

    竹山紫南宮每年元旦都會發放新年錢母，此次錢母配合馬年以「駿馬奔騰」為主題，馬匹背上還有聚寶盆，象徵「馬上有錢、馬到成功」吉祥寓意，元旦除了發錢母，還有5000顆內含金戒、現金等獎品的金蛋，盼讓民眾新年都能試手氣帶回大獎。

    此次最早排隊的是12月19日就拿椅子來卡位的彰化張姓民眾，並提前在30日到場排隊，夜晚則是睡在廟前戲棚廣場，拿到錢母後希望可為母親與家人祈福。

    廟方指出，這幾天陸續有民眾到廟區排隊，佔位的椅子、物品也排了約1公里長，並於今天發放號碼牌，前5000張可獲金蛋獎品，預計到了晚上排隊人潮就會達到萬人，另也提醒最近日夜溫差大，民眾排隊務必做好保暖，以維護自身健康與安全。

    南投竹山紫南宮元旦將發放馬年錢母，跨年就湧現提前卡位人潮。（民眾提供）

    南投竹山紫南宮元旦將發放馬年錢母，跨年就湧現提前卡位人潮。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播