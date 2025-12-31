台中跨年焰火180秒 周邊YouBike暫停營運下午禁飛無人機

今天上午八時，跨年晚會場地中央公園周邊的YouBike站暫停營運。（記者蘇金鳳攝）

台中市的跨年晚會今（31）日晚間在水湳中央公園舉行，將施放180秒的焰火，交通局表示，為維護活動空域安全，中央公園部分空域自今日下午3時至2026年1月1日凌晨2時禁止遙控無人機活動；此外，因於中央公園週邊進行交通管制，因此今天上午8點開始，附近YouBike站點將暫停營運。

台中市2026跨年晚會將於12月31日晚間在水湳中央公園盛大登場，蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人等多組人氣卡司輪番演出，活動在倒數後，將施放180秒的焰火，交通局表示，為維護活動空域安全，中央公園部分空域自今日下午3時至2026年1月1日凌晨2時禁止遙控無人機活動，請相關玩家遵守規定。

此外，YouBike站點「經貿五僑大八街口」、「觸覺體驗區（經貿五路）」、「自我體驗區（僑大八街）」、「敦化凱旋路口」、「逢甲大學體育館」及「中央公園（遊客服務中心）」將從12月31日早上8點開始暫停借車暫停營運，元旦當天上午8點就可開始租借。

如民眾此段時間想要借還車，可就近到台中綠美圖、經貿七中清路口、中清經貿五路口、中平經貿路口、公51停車場、中央公園福上巷、大鵬新城福上巷、逢大大鵬路口。

今天下午三點中央公園周圍禁飛無人機。（市府提供）

