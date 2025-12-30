為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高捷黃線施工導致交通動線變動 議員提4建議

    2025/12/30 12:20 記者王榮祥／高雄報導
    邱俊憲與陳慧文、何權峰團隊會勘高捷黃線路口施工。（翻攝邱俊憲臉書）

    高雄捷運黃線施工，導致澄清路沿線幾處路口尖峰時段交通壅塞、動線也常變動，市議員邱俊憲、陳慧文、何權峰邀相關單位會勘，提出4個改善建議。

    邱俊憲說明，在路幅空間有限、施工實際需求、道路維持安全通行等前提下，提出4個改善面向。

    首先是運用智慧調整紅綠燈、減少回堵，建議交通局智慧運輸中心針對圓山路、山腳路及澄清路沿線路口，根據「實際流量」動態調整號誌秒數與相位安排，務實地參酌回堵現況彈性配置。

    其次是打開路口視野、降低轉角危險，目前青年路右轉澄清路的工地圍籬擋住轉角視線，對騎士與駕駛來說是極大隱憂，建請施工單位將圍籬改為具穿透性的紐澤西護欄或其他防護設施。

    第三是尖峰時段增派義交、疏導交通，考量該工區現況施工期可能長達2年，長期維護安全更需人力補強。

    第四為擴大機車待轉格、停等不溢出，青年路現有機車待轉區容量已明顯不足，常有車流溢出影響直行車動線，請交通局評估擴大待轉格容量，讓騎士有足夠且安全的停等空間。

    議員們強調，捷運施工是為了更好的城市發展，但安全與效率不能打折，會持續盯緊進度，要求相關單位落實配套，將施工對通勤族的影響降到最低。

    針對捷運施工衍生的交通變動，邱俊憲提出4個建議。（翻攝邱俊憲臉書）

