    慨捐南市復康巴士1號車 人間道慈善會：持續朝2號車邁進

    2025/12/29 23:23 記者蔡文居／台南報導
    台南市人間道慈善會今天捐贈台南市1輛復康巴士，取名「人間道慈善會1號車」。（記者蔡文居攝）

    社團法人台南市人間道慈善會今天捐贈台南市1輛復康巴士，取名「人間道慈善會1號車」，協助提升身心障礙者及行動不便者的交通服務量能。未來該會將持續集結大眾力量，朝人間道「2號」邁進。

    捐贈儀式於南市府永華市政中心舉行，市長黃偉哲代表市府受贈並回贈感謝狀，感謝慈善會以實際行動支持市政、關懷弱勢，攜手打造更友善的城市環境。

    黃偉哲表示，復康巴士是長輩與身障者打破行動限制、參與社交生活的重要支柱，目前全市155輛巴士年服務量已突破28萬趟次、耗損率極高，但透過公私協力挹注資源，能確保行動不便者不與社會脫節。市府將善用資源，將這份溫暖落實於有需要的市民。

    南市人間道慈善會理事長徐玲媚說，慈善會長期深耕，始終秉持「濟弱扶貧」的精神，此次在總幹事及全體理監事的全力支持下，匯聚愛心貢獻社會。她強調，行善之路必須永續傳承，今日捐出「1號」只是開始，未來將持續集結大眾力量，朝人間道「2號」邁進，為弱勢族群提供更完善的交通服務。

    南市社會局長郭乃文指出，社團法人台南市人間道慈善會成立於2016年，長期投入弱勢家庭與獨居長者關懷，並持續辦理捐血活動及台19線獎助學金頒獎典禮等公益行動。本次捐贈1輛復康巴士，與市府攜手守護身心障礙朋友的交通需求，也盼能帶動更多慈善團體與民眾投入公益、共築友善城市。

