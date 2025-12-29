不停台中！ 高鐵明年2/2起增班 首開「台北-台南、高雄」直達車

高鐵示意圖。（記者蔡昀容攝）

因應旅客搭乘需求，台灣高鐵2026年2月2日起再增班，每週夜間時段增開6班次南下列車，週一至週五1985車次、週六1575車次；其中1985車次是高鐵通車以來，首次不停靠台中站的直達車。新班表2026年1月5日凌晨零時起開放購票，總班次將達1134班次。

高鐵說明，增開班次將採全新停靠模式。1985車次每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後，不停靠台中站，直達台南站後至左營站；1575車次每週六晚間10時30分自南港站行駛至台中站，中途不停板橋站及苗栗站。

高鐵通車以來的直達車車次，多數停南港、台北、板橋、台中、左營，部分車次增停台南，或是不停板橋。1985車次是高鐵首次開「不停台中」的直達車。

高鐵觀察，南部旅客平常日商務活動若到較晚時段，會有更迅速自台北返回台南、高雄的需求，因此加開1985車次，以直達車模式運行，台北至台南間行車縮短至83分鐘、台北至左營間為95分鐘。

至於台中以北的旅客，則加開1575車次，以因應越來越頻繁的週末大型活動，同時也提供中南部都會區旅客彈性規劃行程、分流搭乘的選擇。

另外，配合夜間增開班次，原於週五及週日開行的南下1563車次，桃園、新竹站將微調發車時間，敬請旅客留意。

新班表2026年1月5日凌晨零時起開放購票，後續日期車票則依預售時程逐日開放預購。

