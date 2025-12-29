為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    六福村強化公安祭推車禁令引反彈 改為入園檢查

    2025/12/29 12:32 記者廖雪茹／新竹報導
    為強化公共安全，六福村主題遊樂園昨天在臉書粉專一度公告，不開放遊客攜帶推車入園，不料引發網友抱怨，園方今早更新公告，調整為「以檢查代替禁止」。（記者廖雪茹攝）

    為強化公共安全，六福村主題遊樂園昨天在臉書粉專一度公告，不開放遊客攜帶「露營手拉車」及「多功能收納車」入園，不料引發網友抱怨，園方緊急檢討後，今早更新公告，調整為「以檢查代替禁止」，希望提供遊客更便利的遊園體驗。

    台北捷運和中山商圈日前發生隨機傷人事件。六福村昨天在粉專公告， 為了守護每一位來到六福村遊客的安全，並考量園內動線順暢、公共衛生及食品安全，園區自即日起配合公共場所安全管理政策，未經事前提出申請，不開放露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車入園，一般嬰兒推車不受影響，可正常入園使用。另外，除嬰幼兒食品、飲用水、因醫療或特殊需求所需的飲食，「不開放攜帶外食」。

    此文吸引大批網友留言：「身為家長，摺疊車是我們在園區內的後勤堡壘，裝著孩子的飲水、保暖衣物，更是孩子排隊累時唯一的休息椅。」、「這限制也太多了！超不便民」等；也有少數網友肯定此舉，可避免不是娃娃車的車佔娃娃車位。

    六福村今早在粉專更新公共安全措施公告表示，感謝民眾給予的意見，經重新檢討此措施的初衷，目的是要保障遊客在園區遊玩的安全，不希望因此造成民眾的不便，因此園區重新調整措施方向，以檢查代替禁止，開放遊客可攜帶「露營手拉車」及「多功能收納車」入園，以提供遊客更便利的遊園體驗。

    同時，六福村也溫馨提醒，使用推車時請留意周遭環境，勿佔用公共空間或妨礙動線，尊重其他遊客的權益，共同維護良好的遊園品質。

    六福村主題遊樂園昨天在臉書粉專的原公告。（擷取自六福村臉書粉專）

    六福村主題遊樂園更新公共安全措施公告，針對推車調整為「以檢查代替禁止」。（記者廖雪茹攝）

