    獨家直擊！台中咬人狗坑「台灣國寶鳥」藍腹鷴現蹤 山友驚呼幸運

    2025/12/29 07:19 記者陳建志／台中報導
    台中太平咬人狗坑登山步道旁的樹林，山友近日接連發現二級保育類藍腹鷴雄鳥的蹤跡。（記者陳建志攝）

    台中太平咬人狗坑登山步道，沿途生態豐富，平假日都吸引不少民眾前往登山健行，近日民眾登山時，接連在通往觀雲嶺、望高寮和好漢坡的步道旁，發現二級保育類動物藍腹鷴雄鳥的蹤跡，漂亮的白、藍色羽毛吸引山友的目光，趕緊拿手機拍照記錄，讓看到的山友都說很幸運。

    太平咬人狗坑登山步道，沿途有多條步道交錯縱橫，登上最高點的三汀山「望高寮」，還可以一覽頭汴坑溪、遠眺大肚山，以及屯區和整個台中市區的景色，甚至在「觀雲嶺」還有機會看到雲海，是景色相當優美的郊山步道，平假日都吸引不少民眾來登山健行。

    上週有山友行經步道從望高寮通往觀雲嶺的路段時，在一旁的樹林中，發現1隻二級保育類藍腹鷴雄鳥，一旁還跟著一隻幼鳥疑似在學習覓食，不過因行動謹慎，一聽到有人的聲音就迅速竄入一旁的樹叢中。

    相隔沒幾天，山友行經靠近望高寮的階梯步道，又發現藍腹鷴雄鳥在一旁的樹林中覓食，漂亮的白、藍色羽毛吸引山友的目光，停下腳步拍照，驚嘆「以為在大雪山才能看到，沒想到在這裡也能看到藍腹鷴」，因不常見，能親眼目睹直呼很幸運。

    幾乎每天都來咬人狗坑爬山的山友葉昭宏表示，約2、3個禮拜前，有山友就在咬人狗坑步道的好漢坡路段看到藍腹鷴雄鳥，但是來不及拍照就消失無蹤，而同一路段2年前也有山友拍到藍腹鷴雄鳥出沒，因該處距離望高寮還有段距離，研判並非同一隻，顯示已有群族在此山頭活動。

    藍腹鷴又稱藍鷴或斯文豪氏鷴，俗稱台灣山雞，為台灣特有種，屬第二級珍貴稀有的保育類野生動物。最大的特徵就是雄鳥全身帶有光澤的暗藍色，羽冠和背部則為鮮明的白色，尾部也有兩根漂亮的白色長羽，不過生性敏感、警覺性極高，稍受干擾就會迅速竄入草叢或坡下。

