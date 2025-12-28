為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「小王子」授權插畫家 Steven Choi插旗台灣

    2025/12/28 23:31 中央社
    香港插畫家蔡景康（Steven Choi）中。（中央社檔案照）

    以「小王子」繪本作品受矚的香港插畫家Steven Choi，在台北正式啟動他主理的藝術空間「陋室五月 Zu & Pi」，並自即日起推出首展「小王子法國出版80周年呈獻－星空の軌跡」。

    Steven Choi為全球首名獲「小王子」原作者聖修伯里遺產管理單位「法國聖修伯里遺產管理委員會（POMASE）」官方授權，重新繪製「小王子」繪本並創作續集的華人藝術家，也是首名獲得英國World Illustration Awards（WIA）國際插畫專業大獎與日本 JIA插畫大賞最高賞的華人得主。

    「小王子法國出版80周年呈獻－星空の軌跡」以 Steven Choi持續發展的「小王子」系列作品為主軸，回望自「小王子生命之旅」系列首展以來，橫跨5年的創作軌跡。

    觀眾入門便進入光影所構築的敘事場域，在緩慢而連續的影像中，重新詮釋「小王子」繪本故事，登陸屬於自己的B612星球。展場中首次公開展出「小王子」系列最具代表性的立體雕塑作品，60公分高的雕塑以細膩造型呈現角色精神。

    「小王子法國出版80周年呈獻－星空の軌跡」即日起在「陋室五月 Zu & Pi」展出至2026年2月15日。

