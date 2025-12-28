黑翅鳶也來了! 100公頃友善耕種 霧峰農會打造西部最大有機米產地

台中霧峰農會推動友善大地耕種，除每年可減碳約650公噸，並架設棲架吸引黑翅鳶棲息，成為農田自然的捕鼠尖兵。（李璟泓老師提供）

台中霧峰區農會近年推動友善大地耕種，友善及有機耕作面積達100公頃，每年可減碳約650公噸，並架設棲架吸引黑翅鳶棲息，成為農田自然的捕鼠尖兵，還邀請企業投入支持友善耕作認養，目前已有112家企業共同參與，認養面積達46公頃，永續作為獲獎連連，今天舉辦「霧峰區農會永續農業發展之路—從容穩健的足跡」成果發表會，呈現多年來在農業永續多項成果。

霧峰農會表示，農會推動契作制度已經23年，與489位農友合作，契作總面積達453公頃，成為全台種植台農71號最具規模的稻米產區。為守護土地，更積極推動友善及有機耕作，至今友善及有機耕作面積達100公頃，打造台灣西部最大面積的有機耕作稻米產地。

農會並推動黑翅鳶生態農業模式，自2018年架設全台第一支棲架以來，黑翅鳶已在霧峰土地上繁衍生息，成為農田自然的捕鼠尖兵。五福社區因此被登錄國際里山倡議夥伴關係網路（IPSI）及聯合國里山倡議精選案例，農會更推出生態系列產品，包括黑翅鳶米、黑翅鳶麵、黑翅鳶酒，將生態保育的故事融入品牌價值。

一手推動的霧峰農會總幹事黃景建表示，農會積極呼應國家淨零政策，今年完成2項稻米產品碳足跡查證，由查證結果顯示霧峰100公頃的水稻栽種，在慣行轉為有機耕作的改造，每年可減碳約650公噸CO₂e。在六級化產業思維下，推動加工與品牌，酒廠利用有機香米與在地水果釀造，其中「初霧燒酎」並已取得首款有機轉型期驗證。

也因農會對永續的堅持，近兩年來獲獎連連，榮獲「永續農業生產獎」、「菁業獎綠色金融全國第一名」、「農金奬」、「金推獎」及榮獲全國農漁會第一位總幹事「永續農業傑出人物獎」等共14項大獎的肯定。

台中霧峰農會推廣永續農業，近年獲獎連連，最大推手霧峰農會總幹事黃景建（右5）介紹近年成果。（霧峰農會提供）

台中霧峰農會推動友善大地耕種，近年獲獎連連。（霧峰農會提供）

